«Надо выходить на миллион». Лукашенко об увеличении урожая рапса

Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белок – лучший витамин для коров, а это залог большого молока. Как сыр в масле на белорусских полях могут себя чувствовать масленичные культуры. Сегодня разговор о рапсе. Эта безотходная культура – донор, удобряет почву, даже санкции ей нипочем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рапс – это деньги, то, что нужно крестьянам. Европа просит: дайте рапсовое масло. Рапсовое масло продали, получили хорошую копейку. Отходы (жмых) скормили скоту. Около миллиона тонн рапса мы должны получать. Мы уже сегодня больше 700 тысяч имеем, да?

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Да, 722.

– Поэтому надо выходить на миллион. Даже с этими посевными площадями, что у нас есть, если вот так технологически хозяйствовать, мы будем иметь этот миллион.

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