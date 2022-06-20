Васильев: почему покупка белорусского помогает экономике, а доллар – это смертельная опасность?

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.

Евгений Васильев, глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси:

Маленький ликбез, нас разные люди слушают. Почему покупка белорусского помогает экономике и почему доллар – это смертельная опасность для нашей жизни, не только экономики? Если взять совсем упрощенную схему, что такое дом? Стоит девятиэтажный дом. Если глобально посмотреть на дом – это песок, вода, цемент и деньги. То есть там нет ничего. Я беру очень широкими мазками: песок в Беларуси свой, цемент свой, вода тоже своя. Теоретически, если бы деньги наши не уходили за рубеж, были внутри, как бы это происходило? Нацбанк выделил некую сумму денег, мы взяли песок, цемент, воду и возвели девятиэтажный дом. Пришли некие люди, которые эти деньги заработали, купили себе квартиры. В результате мы получили дом, счастливых людей, счастливых строителей, эти деньги в виде налогов товарооборота вернулись в Нацбанк, деньги изъяты из оборота, чтобы не было инфляции. И все вокруг счастливы, все улыбаются. Так работают на самом деле те, кто эти деньги печатает – американская и европейская системы.

Евгений Васильев:

В чем проблема Беларуси и почему даже Россия не подвержена таким колебаниям? У нас схема с песком, цементом, водой и деньгами Нацбанка сработала, но потом строители, которые получили деньги, и иже с ними, купили доллары. А доллары на самом деле – это внешний долг. Это тот самый внешний долг, мы за них должны. Доллар – это очень эфемерная валюта, он у тебя в руках, но по факту где-то там есть его место, куда его нужно вернуть обратно. И за то, что им пользуемся, мы платим. Поменяйте в голове доллар на любую другую валюту, хоть на слиток золота, не принципиально, и все изменится. Евросоюз и Штаты дали такой скачок в экономике потому, что деньги, которые зарабатывали, вкладывали в местные предприятия и фонды. Это называется тот самый фондовый рынок. Широкими мазками, я не экономическую теорию преподаю. Грубо говоря, есть американский пенсионный фонд пожарных. Вот собрались там пожарные все вместе, выбрали одного пожарного, которому они больше всего доверяют, все ему скинулись, и он куда-то вкладывает.