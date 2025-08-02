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Анастасия Шкурдай осталась без наград ЧМ по водным видам спорта

02 августа 2025 13:39
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Анастасия Шкурдай осталась без наград на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале на 200-метровке брассом белоруска финишировала пятой с результатом 2 минуты 8,09 секунды. Первое место с рекордом чемпионата мира заняла австралийка Кейли Маккиоун, серебро досталось американке Реган Смит. Бронза у еще одной представительницы США Клэр Курзан. Чемпионке белорусская пловчиха уступила 4 целые и 0,76 секунды, бронзовому призеру чуть более двух секунд. Год назад на планетарном форуме в Дохе Шкурдай взяла в этой дисциплине бронзу.

# Плавание

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