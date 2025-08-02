Что нужно знать о детской гиперактивности – рассказала психолог медцентра «Нордин»

Детская гиперактивность часто вызывает беспокойство у родителей и педагогов. Это не просто избыточная энергия, а сложное поведение, связанное с нарушениями в работе нервной системы. Дети с гиперактивностью часто проявляют постоянное движение, неспособность сосредоточиться, импульсивность и трудности в контроле своих эмоций. Эти признаки могут мешать учебе, общению и развитию ребенка.

Юлия Чернышенко, психолог медицинского центра «Нордин»:

Это все связано с функционированием центральной нервной системы, с особенностями развития, с определенными нарушениями. И, конечно же, в 80-х годах XX века гиперактивность внесли в международную классификацию болезней, как и СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Гиперактивные дети, они не усидчивые. Помимо того, что они мегаактивные, они очень-очень энергичные, тяжело запоминают информацию. Даешь ребенку задание – он его с энтузиазмом начинает делать, однако закончить он его не может.

Таким детям зачастую трудно усидеть на одном месте, сосредоточиться на уроках или заданиях. Они легко отвлекаются и быстро теряют интерес. Иногда они бывают очень шумными, могут перебивать других или делать что-то неожиданное. Важно понимать, что такая избыточная активность может привести к задержке и отклонению в нервно-психическом развитии ребенка. Юлия Чернышенко:

У ребенка могут на физиологическом уровне быть расстройства кишечника и зачастую аллергия. Это тоже такие одни из показателей. Гиперактивность может формироваться уже внутриутробно на генетическом, эмоционально-психологическом уровне из-за какого-то стресса во время беременности, из-за какой-то травматизации эмоциональной, психологической, из-за каких-то нюансов неблагоприятного протекания беременности. То есть эмоциональное и психологическое состояние мамы, которая вынашивает ребенка, очень важно. Это уже первый этап, первая стадия закладки гиперактивности ребенка.

Чем раньше выявить проблему, тем эффективнее можно помочь ребенку адаптироваться и развиваться. Важную роль играют специальные методы коррекции. Родители и учителя должны создавать для гиперактивных детей безопасную и поддерживающую среду. Это включает установление четких правил, регулярный режим дня, поощрение положительного поведения и снижение стрессовых факторов.

Юлия Чернышенко:

Некоторые родители соблюдают строгий режим распорядка дня ребенка до трех лет, однако надо учитывать, что у ребенка с гиперактивностью пролонгируется этот возраст, и, конечно же, он соблюдается до того момента, пока вы не будете замечать, видеть, что ребенок успокаивается, его активность приходит к норме.

При обращении к специалисту врач может назначить медикаментозное лечение, которое облегчит состояние, а также снизит эмоциональное напряжение. Зачастую требуется проведение психологической работы не только с ребенком, но и с его ближайшим окружением. Юлия Чернышенко:

Атмосфера в семье – это основа. Это то, на чем формируется ребенок. Взаимоотношения родителей важны, конечно, очень важны. То, что происходит в семье между родителями в расширенной семейной системе, где есть бабушки, дедушки, дядюшки, тетушки, тоже очень важно. Поэтому прежде чем формировать ребенка, взрослому надо формировать себя и каждый раз на каждом этапе своего же тоже взросления, потому что у нас растут дети, взрослеем мы.