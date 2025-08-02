Чай для холодных вечеров: как правильно заготовить травы летом?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Знаете, что может быть ароматнее утреннего кофе? Только чашечка травяного чая. Лето щедро дарит нам целую аптеку душистых трав. Так давайте сохраним это богатство для холодных вечеров.

Чтобы напиток был по-настоящему полезным, собирать листья нужно вовремя, на пике цветения, когда в растениях максимум витаминов.