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Чай для холодных вечеров: как правильно заготовить травы летом?

02 августа 2025 14:04
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Чай для холодных вечеров: как правильно заготовить травы летом?-1

Валерия Яскевич, корреспондент:
Знаете, что может быть ароматнее утреннего кофе? Только чашечка травяного чая. Лето щедро дарит нам целую аптеку душистых трав. Так давайте сохраним это богатство для холодных вечеров.

Чтобы напиток был по-настоящему полезным, собирать листья нужно вовремя, на пике цветения, когда в растениях максимум витаминов.

Чай для холодных вечеров: как правильно заготовить травы летом?-3

Екатерина Петрикевич, продавец:
Вот, например, шиповник, его уже собирают, когда плоды. Остальные растения, например, смородину, лучше всего заготавливать до цветения. Тогда растение максимум набирает в себе полезных веществ. Потом еще чабрец и ромашку можно тоже заготавливать.

Чай для холодных вечеров: как правильно заготовить травы летом?-5

Как сохранить это летнее волшебство? Сушим бережно, идеально в тенистом, продуваемом месте, чтобы ароматы не улетучились.

Екатерина Петрикевич:
Самый удобный способ – это собрать эти молодые росточки, той же смородины с кустиков. Можно срезать, сформировать такой веничек и подвесить где-то в место, где будет хорошо обдуваться и не будут попадать солнечные лучи. Это очень важно.

Далее смотрите в видео.

# растения

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