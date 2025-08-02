Конкурсы, подарки и легенды дискотек: масштабный «БЕЛАЗ ФЕСТ» проходит в Жодино

Эксклюзивные авто, необычные фотозоны и легенды поп-музыки. Масштабный праздник развернулся в эти минуты в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«БЕЛАЗ ФЕСТ» в городе машиностроителей проходит уже в третий раз. В этом году программу обновили и дополнили. Для гостей подготовили массу активностей: от выставки редкой техники до концерта под открытым небом, викторин и розыгрышей.

Особенно оценили фестиваль дети. Виртуальная реальность, аттракционы, арт-зоны и соревнования – вариантов развлечений для юных гостей огромное множество. Одна из самых популярных локаций – «БЕЛАЗ КВЕСТ», он, к слову, проводится впервые. Поучаствовать в open-air приезжают не только со всей Беларуси, но и из соседних стран.