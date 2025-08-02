Конкурсы, подарки и легенды дискотек: масштабный «БЕЛАЗ ФЕСТ» проходит в Жодино

Эксклюзивные авто, необычные фотозоны и легенды поп-музыки. Масштабный праздник развернулся в эти минуты в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксклюзивные авто, необычные фотозоны и легенды поп-музыки. Масштабный праздник развернулся в эти минуты в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«БЕЛАЗ ФЕСТ» в городе машиностроителей проходит уже в третий раз. В этом году программу обновили и дополнили. Для гостей подготовили массу активностей: от выставки редкой техники до концерта под открытым небом, викторин и розыгрышей.
Особенно оценили фестиваль дети. Виртуальная реальность, аттракционы, арт-зоны и соревнования – вариантов развлечений для юных гостей огромное множество. Одна из самых популярных локаций – «БЕЛАЗ КВЕСТ», он, к слову, проводится впервые. Поучаствовать в open-air приезжают не только со всей Беларуси, но и из соседних стран.
Из России, из Москвы заехали на фестиваль «БЕЛАЗ ФЕСТ» посмотреть на знаменитые самосвалы и приобрести мерч. Спасибо за такой праздник. Очень все масштабно, грандиозно.
Алексей Грачев, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению ОАО «БЕЛАЗ»:
Это уже традиционный фестиваль. Каждый год мы стараемся для гостей нашего фестиваля демонстрировать различные образцы нашей техники. В этом году достаточно редкая машина, которая называется шлаковоз. Она используется в металлургии. Ее можно редко встретить на наших выставках, но на «БЕЛАЗ ФЕСТ» нам удалось показать ее широкой публике.
Праздник будет шуметь в центре города машиностроителей до позднего вечера. На главную сцену выйдут известные группы, исполнители и диджеи из Беларуси и России. А перед закрытием в небо поднимется самый большой в стране воздушный шар, на котором смогут прокатиться все желающие.