Отсрочки по выплате кредитов и возврату НДС, поддержка новых проектов. Как ещё в Беларуси помогают бизнесу?

Андрей Мицкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:

Разные меры по-разному. Есть меры, которые поменяли закон, есть меры, которые изменили постановления, изменили правила. Но я хочу обратить внимание на еще один момент, который мы упускаем. Штаб не только пытается что-то сохранить. Штаб пытается дать шанс для развития. Те меры, которые мы на данном этапе принимаем, показывают… Смотрите, по возврату НДС – пять дней. Такого никогда не было. Посмотрите ситуацию с тем, какие деньги вливаются в экономику благодаря Указу № 534, когда мы смотрели одну систему финансирования, а сейчас говорим: тебе нужно что-то купить предприятию, у тебя есть бизнес-план – ты это можешь продать.

Кирилл Казаков, СТВ:

А отсрочки по выплате кредитов?

Андрей Мицкевич:

У нас сегодня отсрочки по выплате кредитов, у нас замораживание ценообразования на энергоносители, у нас новые продукты для малого и среднего бизнеса. Группа Банка развития сегодня концентрируется на поддержке малого и среднего бизнесов, предприятия, которые в своем составе имеют до 250 человек. Когда у тебя есть хороший проект, приносите – быстро стараемся рассмотреть, по мере возможности, потому что людей не хватает это все рассматривать, вводим банковские продукты, взаимодействуем с банками. У банка, допустим, приходит клиент и говорит: хочу открыть ресторан, вот бизнес-проект, вот ситуация, вот хороший продукт, но мне сегодня нужно 300 тысяч белорусских рублей на открытие, но у меня залога хватает на 200. Он приходит к нам, в Центр поддержки малого и среднего предпринимательства, мы рассматриваем вместе с банком, банк говорит: клиент хороший, денег не хватает, залога не хватает – мы дадим залог дополнительно к нему, чтобы он открыл бизнес и стал работать. Наша главная задача: рабочие места, заработная плата и покупайте белорусское.

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