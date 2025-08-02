Американцы винят Трампа в необходимости сводить концы с концами

Тень бюджетных сокращений администрации Белого дома нависла над кошельками рядовых американцев. Свежий соцопрос показал, что 6 из 10 респондентов винят Трампа в необходимости сводить концы с концами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 61 % опрошенных считают, что политика Трампа негативно влияет на рост их повседневных расходов. Около 40% были вынуждены «разбить копилку», пустив в ход свои сбережения. Более трети прибегли к использованию кредитных карт. 25 % признались, что в целях экономии могут пропустить прием пищи. Самые отчаянные, чтобы выжить в условиях экономического давления, стали прибегать к рискованным финансовым махинациям и залезать в долги.