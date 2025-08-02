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Американцы винят Трампа в необходимости сводить концы с концами

02 августа 2025 13:39
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Тень бюджетных сокращений администрации Белого дома нависла над кошельками рядовых американцев. Свежий соцопрос показал, что 6 из 10 респондентов винят Трампа в необходимости сводить концы с концами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы винят Трампа в необходимости сводить концы с концами-2

Так, 61 % опрошенных считают, что политика Трампа негативно влияет на рост их повседневных расходов. Около 40% были вынуждены «разбить копилку», пустив в ход свои сбережения. Более трети прибегли к использованию кредитных карт. 25 % признались, что в целях экономии могут пропустить прием пищи. Самые отчаянные, чтобы выжить в условиях экономического давления, стали прибегать к рискованным финансовым махинациям и залезать в долги.

# Международная политика

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