«Даже Трамп сказал: вы безумцы». Политолог предположил, зачем Пелоси летала на Тайвань

Провокации против Китая и Сербии, поддержка Украины и давление на Беларусь. Все это – детали большого передела мира, о котором уже давно говорил наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0». В гостях эксперт, политолог, писатель, член Коммунистической партии Беларуси Андрей Лазуткин. «А что такое Тайвань?»

Григорий Азаренок, СТВ:

Как говорим мы, молодые большевики, империализм снова показывает свой звериный оскал. Андрей Лазуткин, политолог:

Оскал никуда не девался, но эти ожидания какой-то мировой войны, я считаю, – это все-таки немножко преувеличено. Американцы, как и китайцы, все-таки немножко считают деньги. А что такое Тайвань? Это не просто остров размером с нашу Брестскую область – это центр производства микросхем и полупроводников. Григорий Азаренок:

Для всей автомобильной промышленности мира и микроэлектроники. Андрей Лазуткин:

Компьютеров, телефонов, военной промышленности и всего прочего. Если завтра там начнутся не то что боевые действия, а просто какая-то морская блокада или туда не будет поступать пресная вода, электричество – что угодно. То, безусловно, цены на полупроводники, цены на микросхемы, цены на эти платы, которые они выпускают, – это все взмоет вверх. Потому что они производят примерно 65 % этого мирового производства. И, конечно, ни Китаю, ни тем более Штатам невыгодно вот это обострять, потому что реально компания Apple американская – это основной заказчик тайваньских микросхем. Если все эти цепочки поломать, то… «Стоило ради этого рисковать жизнью, здоровьем и целой войной мировой?» Григорий Азаренок:

А в чем тогда стратегия, зачем дергать тигра за усы, что это был вчера за спектакль такой?

Андрей Лазуткин:

Конечно, Григорий, это большой вопрос. Зерно, например. Оно стоило вчера столько, а сегодня стоит столько. Кому это выгодно? Наверное, западным странам. Те же самые микросхемы и полупроводники. У них одна цена сегодня, в том числе на ваш мобильный телефон или на ваш компьютер. А завтра, если начнется нестабильность вокруг Тайваня, эти цены сразу взмоют вверх. Потому что Китай тоже производит аналоги какие-то, и то же самое производят Штаты. И, по сути дела, если Штаты хотят производство обратно переносить к себе, как еще пытался делать Трамп, то им нужно постепенно эти рискованные предприятия как-то переносить. И нужно некое обоснование. Мне это все напомнило, конечно, сбитый в 1983 году Boeing корейский. Когда, помните, на нашу территорию залетел самолет, его сбили. После этого Штаты заговорили о том, что у нас появилась империя зла, надо с ней бороться. И Рейган все это красиво обыграл. Когда она летела туда, то у меня было такое чувство, что точно хотят ее как-то потопить в море. Григорий Азаренок:

Сначала Белый дом сделал заявление, что мы вообще не при делах, бабуля сама полетела. Но когда ее уже не сбили, тогда они отмотали назад и сказали: да, это мы, демократия торжествует! Андрей Лазуткин:

Проблема не в том, что я хочу полететь и я полетела. И это реально огромные деньги, которые можно потерять. Поэтому Штаты себя вели очень двойственно. И даже, посмотрите, она прилетела туда и какие она сделала заявления? Она же не сказала, что все, Тайвань – это отдельная часть Китая. Григорий Азаренок:

Нет, мы поддержим демократию. Мир разделяется на самодержавие и демократию. Какие-то такие очень глупые и ничего не значащие мантры. Андрей Лазуткин:

В общем да. Стоило ради этого рисковать жизнью, здоровьем и целой войной мировой? То есть реально как бы задача не в том, чтобы Тайвань отделить от Китая. Наоборот, если посмотреть на историю Тайваня, то они там сохраняли такое карманное правительство проамериканское, чтобы в какой-то момент сказать, что это настоящий Китай. И это реальное правительство всего Китая. «Все очень боялись именно войны с Китаем». Об истории Тайваня

Григорий Азаренок:

Хотя в 1970-е они признали, что законный Китай – это материковый. Андрей Лазуткин:

Григорий, как вы думаете, они признали это просто так или под какие-то условия? Григорий Азаренок:

Когда начались терки между Китаем и СССР. Андрей Лазуткин:

Безусловно. Мы с вами еще люди молодые, но старшее поколение помнит остров Даманский, например. Григорий Азаренок:

Вплоть до боевых столкновений на границах. Андрей Лазуткин:

Мой дедушка служил в Уссурийском крае. Тогда все очень боялись именно войны с Китаем. Как они будут действовать дальше? Если бы вы спросили, я бы подумал, что все-таки надо им вгонять клин между нами, между Россией и Китаем. Повторять те ситуации, а взамен что-то давать им обратно. И чем занимался Киссинджер? Он в свое время пообещал встроить Китай в американский рынок, в эти производственные цепочки. И после этого у нас раскололся социалистический лагерь. «Это курица, которая несет золотые яйца». Почему невыгодно обострять конфликт на Тайване?

Григорий Азаренок:

Они же делают обратное? Они вчера толкнули Китай в объятия России, грубо говоря. Они открывают для себя второй фронт, и это выглядит как какое-то безумие. Где логика? Андрей Лазуткин:

Они, скажем так, этот фронт открывали, когда создавали новый блок военный – AUKUS. Это три страны, которые будут сдерживать Китай в Тихом океане. Уже не НАТО, а отдельный блок против Китая. Это было еще в 2020 году, когда они эти лодки закупали у Франции. Так это все было очень смешно наблюдать. Реальную военную угрозу они просчитывали уже давно. Но всегда это должно иметь какое-то экономическое измерение. Что такое Тайвань? Это такой большой остров-завод, можно сказать. Там 17 производств, которые делают эти самые микросхемы. Это не просто производства, где можно забрать станок, привезти его в Штаты и дальше производить. Кто работал на «Интеграле», знает, что микросхемы выпускают в такой гермозоне. Там не должно быть ни грязи, ни пыли. Григорий Азаренок:

Ни тем более ни бомб, снарядов. Андрей Лазуткин:

Безусловно. А там еще гермозона в гермозоне. Там несколько шлюзов, а в этих шлюзах находится производство, где аккуратно сверхтонкие схемы производят. И это все перенести куда-то невозможно. Это можно либо уничтожить, либо обанкротить, передать Китаю, может быть. Это курица, которая несет золотые яйца. И зарезать ее ни Штатам, ни Китаю невыгодно. Поэтому ситуация все равно должна быть какая-то подвешенная. В принципе, я надеюсь, что не дойдет до каких-то прямых столкновений, как вы говорите, до бомб и всего. Потому что иначе это просто остров, который по территории – это Брестская область, плюс минус. Никому не нужен. «Это был не военный удар, а именно удар по авторитету Си Цзиньпина»

Григорий Азаренок:

Хорошо. А если учитывать еще такой момент. Впереди у Китая исторический съезд, где сильна так называемая шанхайская, или комсомольская группа, которой не нравятся товарищи пекинские, как их называют, которых олицетворяет Си Цзиньпин. Они называют их сталинисты или маоисты. И они больше настроены на сотрудничество со Штатами, глобализм, глобальный мир. И вот, когда сейчас все-таки Си Цзиньпин не сбил, то мы знаем, что такое на Востоке, в Китае, потерять лицо. Может, они рассчитывают все-таки на это? Дадут такие козыри комсомольской, или шанхайской группе, как их обобщенно называют. Андрей Лазуткин:

Да, вы подняли очень важный вопрос. Еще когда у нас был Советский Союз, у них в Штатах было целое направление, которое изучало наше политбюро. Кто за что выступает, кто где ест, кто как себя ведет, у кого какие ценности. Григорий Азаренок:

Диссиденты и сталинисты.

Андрей Лазуткин:

Да, даже в рамках, скажем так, не просто какой-то оппозиции этих диссидентов, а именно самой власти, они изучали разные течения. И вся эта школа сегодня брошена на изучение Китая. Мы с вами не знаем точно, как устроены эти властные группировки внутри китайской компартии, а штаты более менее что-то представляют. Вы очень правильно сказали: безусловно, это был не военный удар, а именно удар по авторитету Си Цзиньпина, который в Китае сегодня такой безоговорочный лидер. Они добились определенных успехов по уровню жизни, поэтому Штатам надо показать какой-то просчет в их внешней политике. Поэтому они подняли старую тему этого Тайваня. Но они же раньше говорили, что нужен, допустим, независимый Тибет, что необходим Синьцзян-Уйгурский район, тоже независимый. А здесь они говорят о том, что, Тайвань, давайте вы развивайте дальше демократию и экономику. Григорий Азаренок:

И плевать мы хотим на то, что нам Си Цзиньпин запретил прилететь. «Они хотят действительно, как они поступают всегда, сделать некий управляемый хаос»

Андрей Лазуткин:

Если это остается страна с двумя системами, как хочет, думаю, Китай и Штаты, то в рамках Тайваня нужно выращивать такую группу, которая будет влиять на этот материковый Китай. Это такая стратегия, не знаю, лет, наверное, 10-15 будет выигрышной. В том числе из-за этих микросхем. В принципе, это может быть ситуация такого специального взвинчивания цен на микроэлектронику, потому что у нас продовольствие подорожало, нефть подорожала. Надо, чтобы еще компьютеры, телефоны тоже взлетели в цене и чтобы Штаты их производили потом. Это может быть выгодно. Или они хотят действительно, как они поступают всегда, сделать некий управляемый хаос. А давайте вот туда нальем масла в огонь и посмотрим, что будет. Григорий Азаренок:

Даже Трамп сказал: вы безумцы, безумцы, что вы творите. Трамп, который торговую войну с Китаем развязал. Андрей Лазуткин:

Да, и Трамп это делал, скажем так, более открыто. Было понятно, что завтра мы вводим пошлину на сталь, мы выводим производство обратно в Штаты. А здесь мы отправляем самолет в чужое пространство воздушное, который обещают сбить. Это очень все было рискованно. И реально это больше похоже на такое поднятие ставок. Как было с Украиной. Вот вчера у нас был замороженный конфликт, давайте его разморозим, давайте еще разбомбим Донецк, давайте еще поугрожаем Путину и посмотрим, что Путин сделает. Вот это было очень похоже на такую постепенную провокацию действий Китая. «Телевидение китайское напоминает где-то наше, конкретно СТВ». Готов ли Китай поддержать СВО?

Григорий Азаренок:

Китай – мастер асимметричных ответов. А если Китай, союзный ему КНДР, которые признали республики Донбасса, помогут России в СВО против антикоммунистического режима в Киеве? Андрей Лазуткин:

Я думаю, что если просто будут покупать российскую газ и нефть, как этого хочет Россия, а что-то не хотят, то уже будет немалая помощь. Сегодня вопрос этого сбыта ресурсов, этих технологий, которые Китай может предоставить. Григорий Азаренок:

Ну чтобы показать явственный ответ, например, там появится китайское оружие и войска КНДР, союзные Донбассу. Андрей Лазуткин:

Скажу, что китайское общество к этому готово. Если говорить о простых китайцах. Телевидение китайское напоминает где-то наше, конкретно СТВ. Там это вопросов не вызовет никаких. Они готовы к этому противостоянию. Там еще сильные антияпонские настроения, то есть в Тихом океане, в этом блоке. То есть все это так, надо поднести только какой-то фитиль к этому пороховому складу, тогда все реально взорвется. В принципе, эта ситуация, которая ухудшалась в последние годы, дает карт-бланш Си Цзиньпину и для таких мер, как вы говорите, в том числе и военное какое-то участие, и технологическое. «Они высосали из всего мира все мозги» Григорий Азаренок:

Вчера в интернетах шутили, что Нэнси Пелоси внесли на сайт «Миротворец» за то, что она отвлекла внимание всего мира от бедненькой Украины. Но если говорить серьезно, то вчера наш Президент говорил о глобальном переделе мира. Но он это говорил не только вчера, он это говорит с 2019-го, с 2018 года, если посмотреть. Идет глобальный передел рынков, передел мира и геополитического влияния. И вот если говорить глобально, в общих чертах, какую игру играют Штаты и как их переиграть? У нас принято говорить, что там какие-то сумасшедшие дебилы, пенсионеры и так далее. Но надо понимать, что они высосали из всего мира все мозги. И у них сотни институтов, которые только и сидят, что мозгуют и мозгуют, как им нас всех переиграть. Какие могут быть наши ответы и что происходит?

Андрей Лазуткин:

Ну да, когда человек слышит про передел мира, кажется, что будет какая-то линия фронта, борьба за колонии, какие-то боевые действия. Но я думаю, что это немного не так все. Например, реально, кто контролирует производство всей техники? По сути, это Штаты и Китай. Вопрос: где они берут ресурсы? Полупроводники – их в природе не так много, и руды залегают в Африке. То есть если вы контролируете цены сначала на полупроводники, потом на готовую продукцию, а потом на какие-то технологические секреты, которые у вас есть, то вы, по сути дела, всех держите за жабры. Вы сначала задираете цену на какой-то ресурс, неважно, это будет зерно, технологии или нефть, газ, что-то еще. Посмотрите, Европа замерзает, а мы будем без телефонов. И, конечно, задача Штатов – это расколоть наше сотрудничество с Китаем. Для них это очень важно. И дальше уже Китай давить поодиночке. Мы – это такая ступенька к этому господству мировому. Мы гораздо меньшая угроза для них, чем реально Китай. Как сказала Пелоси, это система авторитарная, которая бросает нам вызов. Для них эта угроза сама по себе как… «Мы все должны сказать Китаю спасибо, что наш мир не заполыхал»