Азарёнок: янки сделали выбор, они взяли себе 23 млн, а нам подарили полтора млрд и величайшую экономику мира

Провокации против Китая и Сербии, поддержка Украины и давление на Беларусь. Все это – детали большого передела мира, о котором уже давно говорил наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что в этом главное для нас? Рубрика «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Тут один усатый ян, отверженный и выгнанный отовсюду змагар-осведомитель и нацбол-расстрига давеча в интернетах шутить изволили. Мол, что с лицами, евразийцы? Это он злорадствует так. Вот вам, авторитаристы. Тело бабули доставили на остров, и грозный диктатор ничего не смог сделать. Ну, ваша сладострастная феерия недолго продлится. И скоро мы спросим, чего такие хмурые фасады. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Здравствуйте. Время выбора. Так перед нами ставят вопрос. И причем ставим не мы, а они. Та самая не сбитая бабушка вещает нам – мир сталкивается с выбором между самодержавием и демократией. По-моему, все четко. Но есть же в мире существа с уровнем мышления совсем уж земляного червя. Это наши змагары. И они формулируют этот выбор так.

– Дожинки или гей-парад?

– Ой, гей-парад. 100 процентов.

Григорий Азаренок:

Вы оценили эту однозначность? Гей-парад – 100 процентов. Это и есть экзистенциальный выбор. Ведь что такое дожинки? Это хлеб, это труд, это трудовые руки, это преемственность, это продолжение жизни. Это свобода, та самая пушкинская тайная свобода, которая внушила сердцу гимн простой. Это и есть самодержавие, по выражению бабки. У нас больше любят слово «диктатура». Диктатура совести, порядка, силы, нравственности, красоты, диктатура Лукашенко. Но они же выбирают другое. Гей-парад. Петушиные перья из агремана, ложь, разложение, леность, трусость, тупость, подлость, только пораженчество, выученная слабость, самолюбование, капитуляция и, в конечном счете, смерть. Смерть, ведь дальше твоей жизни ничего не будет – ни потомства, ни памяти, ни радости, а только вечно летящая бабка, которую все никак не собьют. Но это все философия, а теперь вернемся к прикладной политике. И здесь тоже время выбора. Янки его сделали. Они взяли себе 23 миллиона, а нам подарили полтора миллиарда и величайшую экономику мира. Ведь теперь Китаю будет очень просто определиться. Так же, как вы сами предпочли нейтральной Беларуси мощного союзника России. Американские стратеги и все те, кто стачивает языки об американские берцы, я вас поздравляю. Стратеджик – во! Класс. Молодцы. Жгите дальше.

Время выбора для всех, для каждой страны, в том числе для Сербии. Для великой Сербии с великой историей. Об этом сказал наш Президент. Лукашенко про Сербию: «Если хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится». Подробности.

Григорий Азаренок:

И я уверен, что наши единоверные братья выбор сделают, как и мы. Косово е Сербия. Но это выбор и для каждого человека. Для каждого поляка, литовца, латыша, эстонца, да и для каждого европейца. И здесь я процитирую Федора Михайловича Достоевского. «Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни их них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих». Да, мы владеем тайной. Тайна – это любовь. И мы делаем выбор в пользу нее. В пользу силы, человечности и красоты. В пользу нашего государства, нашего Президента. Придите к нам, все несчастные и обремененные, кто страдает там. «Мы защитим эти семьи и этих детей». Лукашенко пообещал помочь юным журналистам из Рижской академии.