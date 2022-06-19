Даже гроза ему нипочём. Вот такой генератор разработали в белорусском НИИ

Новости Беларуси. Президент не раз говорил, что сейчас сложилась благоприятная ситуация для активного сотрудничества с Россией. Мы стараемся по максимуму использовать новые возможности, тем более что это выгодно и Минску, и Москве. И на горизонте появилась еще одна сфера, в которой открываются перспективы с приставкой макро-, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без микроэлектроники уже просто невозможно представить ни современную медицину, ни промышленность. Даже цифровое телевидение стало возможным благодаря использованию таких технологий. Так что развитие в этом направлении перспективно, а Россия проявляет интерес к белорусским разработкам. Особенно в последнее время, когда западные составляющие стали недоступны. Да, в Беларуси сохранилась хорошая школа, но многие наработки успели покрыться пылью. Придется активировать научный чип, чтобы и отрасль возродить, и прибыль получить, и на рынке закрепиться.

Грядет «индустрия 4.0». Человек будет управлять станками на расстоянии, станки будут рассчитываться между собой виртуальной валютой, а для принятия решения скорость нужна не ниже 5G. Чтобы выдержать конкуренцию, надо как можно больше информации вместить на меньший носитель. В Беларуси такие компетенции у двух специализированных холдингов. «Планар», он в четверке мировых производителей микроэлектроники и загружен на ближайшие пять-шесть лет, плюс «Интеграл». «Деньги на это есть». Какие задачи поставил Президент для отечественной микроэлектроники? Подробнее здесь.

На знакомство с этими образцами у главы государства ушел час. Микрочипы – залог успехов в космосе и оборонке. Эти детали – высокие технологии. Школа есть, производственная база тоже, писать программное обеспечение можем, даже порой такие редкие и необходимые металлы у союзников в достатке. Теперь надо спаять всю схему. Президент Беларуси: тот период, когда IT-парк делал программное обеспечение для чужих компаний, уже миновал. Подробнее здесь.

Белорусские специалисты производят немало востребованных позиций в сфере космической оптики, рентгенографии, зондирования Земли, оборонном секторе. Некоторые образцы и вовсе опережают конкурентов в качестве и цене. Но время работает пока не на нас. Первое – надо заменить, что покупали, второе – не проиграть марафон открытий. Лукашенко: никакой свободы рыночной и никакого рынка нет, все продвигают свои интересы. Подробнее здесь.

Система радиолокации, радиосвязи и всевозможная измерительная техника.

Эта лаборатория радиофотоники. Здесь, говорят, рождается будущее науки. Поэтому съемочной группе очень сложно работать. Многое нельзя снимать. Эти исследования на стыке сразу двух дисциплин: оптики и радиоэлектроники. Задача – найти новые возможности передачи электрических сигналов с помощью оптических методов.

Николай Казак, генеральный директор ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника»:

Обмен технологиями – это сложный вопрос достаточно, потому что все не хотят предоставлять свои технологии. Может речь идти только о покупке технологии. Можно купить оборудование для той же микроэлектроники, поэтому, как правило, если денег особо нет, мы сами разрабатываем.

Белорусская новинка – оптоэлектронный генератор. Успешен и в Беларуси, и за рубежом. Во-первых, размеры небольшие, а значит и цена. Во-вторых, устойчив к помехам: даже гроза ему нипочем. Достойно прошел проверку в климатической камере: диапазон температур от 50 мороза до 50 жары. Использоваться генератор может в разных сферах, особенно в радиолокационной сфере. В чем наша наука особенно сильна. Российский институт астрономии, где точность особенно важна, закупил себе такую технику. Лукашенко: нужно сотрудничать не только там, где нас ждут с распростертыми руками, но и там, где не ждут. Подробнее здесь.

Вместе отказаться от импортного, ради обеспечения нашего технологического суверенитета будет легче. Плоды прикладной науки – точные вещи, но сам процесс – это муки творчества. Не регламентируешь. Но реперные точки обозначены. Они на контроле у Президента. Петр Пархомчик о сотрудничестве с РФ: уникальная возможность нарастить производство и поработать в научном плане. Подробнее здесь.