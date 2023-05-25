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«Дают плохие знания». На какие IT-курсы лучше не ходить?

25 мая 2023 14:33
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Семинары, онлайн-марафоны, тренинги. Псевдокоучи на своих страницах в соцсетях демонстрируют картинку идеальной жизни. Мы, доверчивые люди, свято верим в то, что они говорят правду, и за символическую плату можем получить фигуру мечты, прибыльную работу и идеального мужа. О том, что сегодня происходит в индустрии саморазвития, как инфоцыгане зарабатывают на нас миллионы и можно ли отличить мошенника от настоящего профессионала, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите нам, пожалуйста, вы купили курс у Эдварда? 

«Дают плохие знания». На какие IT-курсы лучше не ходить?-1

Елена Стасевич, осталась недовольна приобретенными IT-курсами:
Да, я хотела стать программистом. Увидела курсы в интернете и решила на них записаться. 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сколько заплатили за курс? 

Елена Стасевич:
Успела заплатить около 200 рублей. Потом мне не понравилось, я почитала отзывы. 

Наталья Надольская:
У вас какие были ожидания? 

Елена Стасевич:
У меня были большие ожидания, чем я увидела. Я ходила на трехдневный интенсив, и мне там не очень понравилось. Потому что в конце третьего дня они требуют заплатить 45 рублей, чтобы получить скидку 51 %. потом менеджеры меняются. Предыдущий менеджер мне посоветовала: «Лучше туда не идите, поскольку это мошенники. Они дают плохие знания, почитайте отзывы в интернете». 

Алеся Лакина:
Человек, который прошел только пробные занятия и дальше не захотел учиться у вас. Почему? 

«Дают плохие знания». На какие IT-курсы лучше не ходить?-4

Эдвард Хомицкий, основатель IT-курсов:
Почему? 

Алеся Лакина:
Давайте спросим. 

Елена Стасевич:
Меня отговорила менеджер. У меня есть запись ее разговора. 

Алеся Лакина:
Давайте послушаем. 

Эдвард Хомицкий:
Менеджер сказала, что не надо тебе? 

Наталья Надольская:
Давайте послушаем запись менеджера. 

«Дают плохие знания». На какие IT-курсы лучше не ходить?-7

– Можно добиться, чтобы вернули деньги, сказать, что я буду жаловаться или еще что-нибудь, чтобы просто испугался? Я думаю, тогда может реально, когда уже так настойчиво, уверенно будешь это делать, то, возможно, получится это вернуть. 

Эдвард Хомицкий:
45 рублей, да? 

– Так что спасибо – понимаете, просто уже чисто по-человечески. Я тут удаляла контакты, остался ваш контакт. Я уже просто клиентов не вела, и когда это все раскрылось, узнала – просто жалко людей, которые так могут терять деньги. 

Елена Стасевич:
Я заплатила около 200 рублей, если быть точной 159. 

Эдвард Хомицкий:
Я сразу задам вам вопрос: то есть вы готовы тратить свое драгоценное время, чтобы вернуть 45 рублей, верно? 

Елена Стасевич:
159 рублей. 

Наталья Надольская:
Мне кажется, это просто дело принципа. Есть такие клиенты, которые идут на принцип. 

«Дают плохие знания». На какие IT-курсы лучше не ходить?-10

Денис Северов, магистр психологии:
Эдвард использует такое некоторое обесценивание того, что человек готов из-за относительно небольшой суммы в его глазах тратить время. То есть он обесценивает действия другого человека. 

Эдвард Хомицкий:
Я же говорю, человек готов тратить свое время. Честно скажу, я просто себя ставлю в такую ситуацию, если бы человек… 

Алеся Лакина:
Эдвард, это эгоистично сейчас звучало, 159 рублей – тоже деньги. 

Эдвард Хомицкий:
Нет, я же не против. Человеку, если не хочет обучаться, ему возвращается, есть договор. С точки зрения договора все возвращается. В чем проблема? 

Наталья Надольская:
Эдвард, вы слышали? Я во всяком случае слышала о таких курсах, что когда проходишь, допустим, треть обучения и тебе это не нравится, не подходит, вдруг ты разочаровался в этом курсе, то тебе вернут деньги. Мне кажется, это честно, нормально. Нет? 

«Дают плохие знания». На какие IT-курсы лучше не ходить?-13

Эдвард Хомицкий:
Так идите туда на курсы. 

Наталья Надольская:
Я просто к тому, почему у владельца курсов вызывает негатив то, что человеку не понравилось, или то, что он хочет вернуть свои деньги? 

Эдвард Хомицкий:
Какой негатив? Есть договор. 

Елена Стасевич:
Вернуть свои деньги – мне же отказали в этом. 

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# Информационные технологии # общество # Наталья Надольская # Алеся Лакина # Эдвард Хомицкий # Фотофакт

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