«Дают плохие знания». На какие IT-курсы лучше не ходить?
Семинары, онлайн-марафоны, тренинги. Псевдокоучи на своих страницах в соцсетях демонстрируют картинку идеальной жизни. Мы, доверчивые люди, свято верим в то, что они говорят правду, и за символическую плату можем получить фигуру мечты, прибыльную работу и идеального мужа. О том, что сегодня происходит в индустрии саморазвития, как инфоцыгане зарабатывают на нас миллионы и можно ли отличить мошенника от настоящего профессионала, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите нам, пожалуйста, вы купили курс у Эдварда?
Елена Стасевич, осталась недовольна приобретенными IT-курсами:
Да, я хотела стать программистом. Увидела курсы в интернете и решила на них записаться.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сколько заплатили за курс?
Елена Стасевич:
Успела заплатить около 200 рублей. Потом мне не понравилось, я почитала отзывы.
Наталья Надольская:
У вас какие были ожидания?
Елена Стасевич:
У меня были большие ожидания, чем я увидела. Я ходила на трехдневный интенсив, и мне там не очень понравилось. Потому что в конце третьего дня они требуют заплатить 45 рублей, чтобы получить скидку 51 %. потом менеджеры меняются. Предыдущий менеджер мне посоветовала: «Лучше туда не идите, поскольку это мошенники. Они дают плохие знания, почитайте отзывы в интернете».
Алеся Лакина:
Человек, который прошел только пробные занятия и дальше не захотел учиться у вас. Почему?
Эдвард Хомицкий, основатель IT-курсов:
Почему?
Алеся Лакина:
Давайте спросим.
Елена Стасевич:
Меня отговорила менеджер. У меня есть запись ее разговора.
Алеся Лакина:
Давайте послушаем.
Эдвард Хомицкий:
Менеджер сказала, что не надо тебе?
Наталья Надольская:
Давайте послушаем запись менеджера.
– Можно добиться, чтобы вернули деньги, сказать, что я буду жаловаться или еще что-нибудь, чтобы просто испугался? Я думаю, тогда может реально, когда уже так настойчиво, уверенно будешь это делать, то, возможно, получится это вернуть.
Эдвард Хомицкий:
45 рублей, да?
– Так что спасибо – понимаете, просто уже чисто по-человечески. Я тут удаляла контакты, остался ваш контакт. Я уже просто клиентов не вела, и когда это все раскрылось, узнала – просто жалко людей, которые так могут терять деньги.
Елена Стасевич:
Я заплатила около 200 рублей, если быть точной 159.
Эдвард Хомицкий:
Я сразу задам вам вопрос: то есть вы готовы тратить свое драгоценное время, чтобы вернуть 45 рублей, верно?
Елена Стасевич:
159 рублей.
Наталья Надольская:
Мне кажется, это просто дело принципа. Есть такие клиенты, которые идут на принцип.
Денис Северов, магистр психологии:
Эдвард использует такое некоторое обесценивание того, что человек готов из-за относительно небольшой суммы в его глазах тратить время. То есть он обесценивает действия другого человека.
Эдвард Хомицкий:
Я же говорю, человек готов тратить свое время. Честно скажу, я просто себя ставлю в такую ситуацию, если бы человек…
Алеся Лакина:
Эдвард, это эгоистично сейчас звучало, 159 рублей – тоже деньги.
Эдвард Хомицкий:
Нет, я же не против. Человеку, если не хочет обучаться, ему возвращается, есть договор. С точки зрения договора все возвращается. В чем проблема?
Наталья Надольская:
Эдвард, вы слышали? Я во всяком случае слышала о таких курсах, что когда проходишь, допустим, треть обучения и тебе это не нравится, не подходит, вдруг ты разочаровался в этом курсе, то тебе вернут деньги. Мне кажется, это честно, нормально. Нет?
Эдвард Хомицкий:
Так идите туда на курсы.
Наталья Надольская:
Я просто к тому, почему у владельца курсов вызывает негатив то, что человеку не понравилось, или то, что он хочет вернуть свои деньги?
Эдвард Хомицкий:
Какой негатив? Есть договор.
Елена Стасевич:
Вернуть свои деньги – мне же отказали в этом.
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