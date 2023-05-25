«Дают плохие знания». На какие IT-курсы лучше не ходить?

Семинары, онлайн-марафоны, тренинги. Псевдокоучи на своих страницах в соцсетях демонстрируют картинку идеальной жизни. Мы, доверчивые люди, свято верим в то, что они говорят правду, и за символическую плату можем получить фигуру мечты, прибыльную работу и идеального мужа. О том, что сегодня происходит в индустрии саморазвития, как инфоцыгане зарабатывают на нас миллионы и можно ли отличить мошенника от настоящего профессионала, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите нам, пожалуйста, вы купили курс у Эдварда?

Елена Стасевич, осталась недовольна приобретенными IT-курсами:

Да, я хотела стать программистом. Увидела курсы в интернете и решила на них записаться. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сколько заплатили за курс? Елена Стасевич:

Успела заплатить около 200 рублей. Потом мне не понравилось, я почитала отзывы. Наталья Надольская:

У вас какие были ожидания? Елена Стасевич:

У меня были большие ожидания, чем я увидела. Я ходила на трехдневный интенсив, и мне там не очень понравилось. Потому что в конце третьего дня они требуют заплатить 45 рублей, чтобы получить скидку 51 %. потом менеджеры меняются. Предыдущий менеджер мне посоветовала: «Лучше туда не идите, поскольку это мошенники. Они дают плохие знания, почитайте отзывы в интернете». Алеся Лакина:

Человек, который прошел только пробные занятия и дальше не захотел учиться у вас. Почему?

Эдвард Хомицкий, основатель IT-курсов:

Почему? Алеся Лакина:

Давайте спросим. Елена Стасевич:

Меня отговорила менеджер. У меня есть запись ее разговора. Алеся Лакина:

Давайте послушаем. Эдвард Хомицкий:

Менеджер сказала, что не надо тебе? Наталья Надольская:

Давайте послушаем запись менеджера.

– Можно добиться, чтобы вернули деньги, сказать, что я буду жаловаться или еще что-нибудь, чтобы просто испугался? Я думаю, тогда может реально, когда уже так настойчиво, уверенно будешь это делать, то, возможно, получится это вернуть. Эдвард Хомицкий:

45 рублей, да? – Так что спасибо – понимаете, просто уже чисто по-человечески. Я тут удаляла контакты, остался ваш контакт. Я уже просто клиентов не вела, и когда это все раскрылось, узнала – просто жалко людей, которые так могут терять деньги. Елена Стасевич:

Я заплатила около 200 рублей, если быть точной 159. Эдвард Хомицкий:

Я сразу задам вам вопрос: то есть вы готовы тратить свое драгоценное время, чтобы вернуть 45 рублей, верно? Елена Стасевич:

159 рублей. Наталья Надольская:

Мне кажется, это просто дело принципа. Есть такие клиенты, которые идут на принцип.