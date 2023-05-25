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Комаровский рынок украсят орнаментом и сюжетами народной культуры

25 мая 2023 14:06
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Новости Беларуси. Декоративные панели с сюжетами народной культуры и орнамент. Здание крытого Комаровского рынка украсят изнутри, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Комаровский рынок украсят орнаментом и сюжетами народной культуры-1

Орнамент появится на антресольной части. Она будет готова к началу июня. Преобразятся и 16 колонн, которые расположены по всему периметру здания. На них нанесут сюжеты белорусской народной культуры. Ожидают изменения и площадку перед рынком. Здесь обновят фонари. Вместо деревянных скамеек установят новые из современных сплавов. В состав предприятия «Минский Комаровский рынок» входят также два небольших рынка на юге столицы – Курасовщинский и Чижовский. 

Комаровский рынок украсят орнаментом и сюжетами народной культуры-4

Николай Хмельницкий, генеральный директор ГП «Минский Комаровский рынок»: 
На сегодня занятость торговых площадей по Комаровскому рынку – 86 %, по Чижовскому рынку – 85 %, по Курасовщинскому – 71 %. Места свободные есть, всегда ждем наших сельхозпроизводителей и других арендаторов на наши торговые места. С мая начали наши родные пинчане торговать своими огурчиками, они всегда у нас работают, занимают более 70 торговых мест. 

Всего на развитие материально-технической базы трех столичных рынков было направлено более 370 тысяч рублей. Это обновление тентового покрытия и кровли, ремонт складских помещений, а также замена витрин и расчетно-кассовых столов. 

# Торговля в Беларуси # общество # Николай Хмельницкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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