Комаровский рынок украсят орнаментом и сюжетами народной культуры

Орнамент появится на антресольной части. Она будет готова к началу июня. Преобразятся и 16 колонн, которые расположены по всему периметру здания. На них нанесут сюжеты белорусской народной культуры. Ожидают изменения и площадку перед рынком. Здесь обновят фонари. Вместо деревянных скамеек установят новые из современных сплавов. В состав предприятия «Минский Комаровский рынок» входят также два небольших рынка на юге столицы – Курасовщинский и Чижовский.

Николай Хмельницкий, генеральный директор ГП «Минский Комаровский рынок»:

На сегодня занятость торговых площадей по Комаровскому рынку – 86 %, по Чижовскому рынку – 85 %, по Курасовщинскому – 71 %. Места свободные есть, всегда ждем наших сельхозпроизводителей и других арендаторов на наши торговые места. С мая начали наши родные пинчане торговать своими огурчиками, они всегда у нас работают, занимают более 70 торговых мест.

Всего на развитие материально-технической базы трех столичных рынков было направлено более 370 тысяч рублей. Это обновление тентового покрытия и кровли, ремонт складских помещений, а также замена витрин и расчетно-кассовых столов.