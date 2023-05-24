«Сначала – таксистом, потом – миллионером». С чего началась история успеха основателя IT-компании?

Семинары, онлайн-марафоны, тренинги. Псевдокоучи на своих страницах в соцсетях демонстрируют картинку идеальной жизни. Мы, доверчивые люди, свято верим в то, что они говорят правду, и за символическую плату можем получить фигуру мечты, прибыльную работу и идеального мужа. О том, что сегодня происходит в индустрии саморазвития, как инфоцыгане зарабатывают на нас миллионы и можно ли отличить мошенника от настоящего профессионала, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Эдвард Хомицкий, основатель компании IT-курсов:

Мне 23 года сейчас. Я закончил Суворовское училище, сам родом из Бреста. Потом я работал таксистом. После Суворовского я поступил на военный факультет в БГУ, отчислился оттуда, пошел работать таксистом. Закончил международные отношения, гражданский факультет. У меня высшее образование даже – очень важно инфоцыганам.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите, в тот самый период, когда вы работали таксистом, вдруг решили открыть компанию. Обычно, мне кажется, что наоборот как-то. Владельцы компаний в свое удовольствие подтаксовывают. У вас, видите, сначала – таксистом, потом – миллионером. Это похоже на авантюру какую-то, нет?

Эдвард Хомицкий:

В такси работал, мне люди говорили: «У вас есть бизнес?» Я как-то некомфортно себя чувствовал, когда меня спрашивали.

Алеся Лакина:

Вы знаете, мне кажется, сейчас все таксисты говорят: «Я бизнесмен, просто для души».