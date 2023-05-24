«Сначала – таксистом, потом – миллионером». С чего началась история успеха основателя IT-компании?
Семинары, онлайн-марафоны, тренинги. Псевдокоучи на своих страницах в соцсетях демонстрируют картинку идеальной жизни. Мы, доверчивые люди, свято верим в то, что они говорят правду, и за символическую плату можем получить фигуру мечты, прибыльную работу и идеального мужа. О том, что сегодня происходит в индустрии саморазвития, как инфоцыгане зарабатывают на нас миллионы и можно ли отличить мошенника от настоящего профессионала, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Расскажите вашу историю успеха.
Эдвард Хомицкий, основатель компании IT-курсов:
Мне 23 года сейчас. Я закончил Суворовское училище, сам родом из Бреста. Потом я работал таксистом. После Суворовского я поступил на военный факультет в БГУ, отчислился оттуда, пошел работать таксистом. Закончил международные отношения, гражданский факультет. У меня высшее образование даже – очень важно инфоцыганам.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, в тот самый период, когда вы работали таксистом, вдруг решили открыть компанию. Обычно, мне кажется, что наоборот как-то. Владельцы компаний в свое удовольствие подтаксовывают. У вас, видите, сначала – таксистом, потом – миллионером. Это похоже на авантюру какую-то, нет?
Эдвард Хомицкий:
В такси работал, мне люди говорили: «У вас есть бизнес?» Я как-то некомфортно себя чувствовал, когда меня спрашивали.
Алеся Лакина:
Вы знаете, мне кажется, сейчас все таксисты говорят: «Я бизнесмен, просто для души».
Эдвард Хомицкий:
Я не мог так сказать, мне нужно было открыть компанию. Поэтому я пошел и открыл компанию.
Алеся Лакина:
Как вы к этому пришли? Как вы открыли IT-компанию?
Эдвард Хомицкий:
Нет, я открыл просто компанию.
Алеся Лакина:
Какую?
Эдвард Хомицкий:
На старте мы открыли просто компанию. Мы ничего не знали, у меня не было IT-образования. У меня нет его сейчас. Мы просто ее открыли, наняли бухгалтера, сняли офис. Я дальше пошел работать в такси. Говорил, что я бизнесмен получается уже. Потом мне звонит бухгалтер, говорит, что нужно платить за аренду, зарплату мне – бухгалтеру. Мы с другом приняли решение заниматься IT-сферой. Мы начали брать заказы на фрилансе и просто перепродавали на старте. То есть я не знал IT, брал заказы – 1 000 рублей, российских понятное дело, продавал за 500. 500 рублей себе в карман.
«Нет специализированного образования». На какие курсы можно наткнуться на просторах интернета – подробнее здесь.