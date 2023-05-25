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Кто-то на Lamborghini себе заработал? Вот почему не всегда стоит доверять рекламе курсов по саморазвитию

25 мая 2023 20:34
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Семинары, онлайн-марафоны, тренинги. Псевдокоучи на своих страницах в соцсетях демонстрируют картинку идеальной жизни. Мы, доверчивые люди, свято верим в то, что они говорят правду, и за символическую плату можем получить фигуру мечты, прибыльную работу и идеального мужа. О том, что сегодня происходит в индустрии саморазвития, как инфоцыгане зарабатывают на нас миллионы и можно ли отличить мошенника от настоящего профессионала, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Кто-то на Lamborghini себе заработал? Вот почему не всегда стоит доверять рекламе курсов по саморазвитию-1

Юрий Царев, телеведущий: 
Я могу рассказать, во-первых, по поводу языка, поскольку являюсь переводчиком-синхронистом. Человек, который учится, например, на инязе, изучает язык, изучает его очень глубоко и досконально. У него нет проблем с грамматикой.  

Кто-то на Lamborghini себе заработал? Вот почему не всегда стоит доверять рекламе курсов по саморазвитию-4

Эдвард Хомицкий, основатель IT-курсов: 
Да, все верно.  

Юрий Царев: 
Второй момент, что касается – большинство, наверное, знает телезрителей, коллеги тоже знают, что я увлекаюсь медицинской журналистикой. То есть я пишу на медицинские темы, отыскиваю информацию, соответственно, перевожу ее на русский язык. Когда я какую-то информацию где-то публикую, очень часто люди ко мне обращаются с просьбой чуть ли ни помочь им поставить диагноз, чем они болеют. Я никогда не возьму на себя ту ответственность, чтобы ставить людям какие диагнозы, потому что нет профильного подтвержденного образования.  

Эдвард Хомицкий: 
То есть вы боитесь брать на себя ответственность что ли или что это такое? 

Юрий Царев: 
Я не имею на это право с юридической точки зрения и с моральной. 

Эдвард Хомицкий: 
А я имею право с юридической точки зрения и не боюсь брать на себя ответственность за результат людей, которые ко мне идут. Я беру на себя эту ответственность, человек идет и достигает. 

Юрий Царев: 
Есть еще один нюанс очень важный. Есть такой фактор в IT-сфере, кстати… 

Кто-то на Lamborghini себе заработал? Вот почему не всегда стоит доверять рекламе курсов по саморазвитию-7

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: 
Эдвард, вы как-то отслеживаете судьбу ваших выпускников? 

Эдвард Хомицкий: 
Конечно, мы общаемся с выпускниками. 

Наталья Надольская
Кто работает? Они все работают по специальности? 

Эдвард Хомицкий: 
Что значит все? 

Наталья Надольская
Ваши выпускники. 

Кто-то на Lamborghini себе заработал? Вот почему не всегда стоит доверять рекламе курсов по саморазвитию-10

Эдвард Хомицкий: 
Конечно, нет. Вы что? Все выпускники – нет. Многие выпускники идут ко мне для того, чтобы просто, например, провести классно время. У меня есть одна девушка, она мне прямым текстом так написала. Многие идут для того, чтобы начать работать на фрилансе, в IT-компании. 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: 
Эдвард, мы сейчас не о том. Кто-то уже на Lamborghini себе заработал? 

Эдвард Хомицкий: 
Мы только три года работаем. Какая Lamborghini? Еще пока рано. 

Юрий Царев: 
Коллеги, есть один нюанс, очень часто используется он сейчас последнее время на курсах. Я считаю, это очень правильное решение – оплата курсов только после трудоустройства. 

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# Информационные технологии # общество # Юрий Царёв # Эдвард Хомицкий # Наталья Надольская # Алеся Лакина # Фотофакт

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