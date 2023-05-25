Кто-то на Lamborghini себе заработал? Вот почему не всегда стоит доверять рекламе курсов по саморазвитию

Семинары, онлайн-марафоны, тренинги. Псевдокоучи на своих страницах в соцсетях демонстрируют картинку идеальной жизни. Мы, доверчивые люди, свято верим в то, что они говорят правду, и за символическую плату можем получить фигуру мечты, прибыльную работу и идеального мужа. О том, что сегодня происходит в индустрии саморазвития, как инфоцыгане зарабатывают на нас миллионы и можно ли отличить мошенника от настоящего профессионала, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юрий Царев, телеведущий: Я могу рассказать, во-первых, по поводу языка, поскольку являюсь переводчиком-синхронистом. Человек, который учится, например, на инязе, изучает язык, изучает его очень глубоко и досконально. У него нет проблем с грамматикой.

Эдвард Хомицкий, основатель IT-курсов:

Да, все верно.

Юрий Царев:

Второй момент, что касается – большинство, наверное, знает телезрителей, коллеги тоже знают, что я увлекаюсь медицинской журналистикой. То есть я пишу на медицинские темы, отыскиваю информацию, соответственно, перевожу ее на русский язык. Когда я какую-то информацию где-то публикую, очень часто люди ко мне обращаются с просьбой чуть ли ни помочь им поставить диагноз, чем они болеют. Я никогда не возьму на себя ту ответственность, чтобы ставить людям какие диагнозы, потому что нет профильного подтвержденного образования.

Эдвард Хомицкий:

То есть вы боитесь брать на себя ответственность что ли или что это такое?

Юрий Царев:

Я не имею на это право с юридической точки зрения и с моральной.

Эдвард Хомицкий:

А я имею право с юридической точки зрения и не боюсь брать на себя ответственность за результат людей, которые ко мне идут. Я беру на себя эту ответственность, человек идет и достигает.

Юрий Царев:

Есть еще один нюанс очень важный. Есть такой фактор в IT-сфере, кстати…