Воспитывают 8 детей! Познакомились с семьей, выигравшей районный этап конкурса «Властелин села»

Новости Беларуси. В Минской области проходит семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села». Районный отборочный тур конкурса уже состоялся в Мяделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За победу боролись шесть команд. Лучшей стала семья Вопрючковых. Они сразятся за победу в областном туре. С талантливой семьей познакомилась наш корреспондент Юлия Минич.

Светлана и Анатолий Вопрючковы всегда хотели большую и дружную семью. Мечта стала явью – сейчас в доме восемь чад: семь девочек и один парень. Есть даже внук. Теплую семейную атмосферу, а также талант и креатив Вопрючковых оценили на районном этапе сельскохозяйственного конкурса «Властелин села». Среди шести семей они заняли почетное первое место.

Светлана Вопрючкова:

Мы приветствовали жюри песней, предлагали съесть наш пирог. Дети рисовали рисунки, рисовали в основном Беларусь. То есть патриотические рисунки. Вообще, у нас в принципе дети воспитываются в патриотике.