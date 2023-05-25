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Воспитывают 8 детей! Познакомились с семьей, выигравшей районный этап конкурса «Властелин села»

25 мая 2023 14:30
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Новости Беларуси. В Минской области проходит семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села». Районный отборочный тур конкурса уже состоялся в Мяделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За победу боролись шесть команд. Лучшей стала семья Вопрючковых. Они сразятся за победу в областном туре. 

С талантливой семьей познакомилась наш корреспондент Юлия Минич. 

Воспитывают 8 детей! Познакомились с семьей, выигравшей районный этап конкурса «Властелин села»-1

Светлана и Анатолий Вопрючковы всегда хотели большую и дружную семью. Мечта стала явью – сейчас в доме восемь чад: семь девочек и один парень. Есть даже внук. Теплую семейную атмосферу, а также талант и креатив Вопрючковых оценили на районном этапе сельскохозяйственного конкурса «Властелин села». Среди шести семей они заняли почетное первое место. 

Воспитывают 8 детей! Познакомились с семьей, выигравшей районный этап конкурса «Властелин села»-4

Светлана Вопрючкова: 
Мы приветствовали жюри песней, предлагали съесть наш пирог. Дети рисовали рисунки, рисовали в основном Беларусь. То есть патриотические рисунки. Вообще, у нас в принципе дети воспитываются в патриотике. 

Воспитывают 8 детей! Познакомились с семьей, выигравшей районный этап конкурса «Властелин села»-7

В Мядельском районе Вопрючковы самые многодетные. Младшей Кристинье недавно исполнилось два года. А старшей Людмиле – 23, и она уже вылетела из родительского гнезда. Живет отдельно, обзавелась собственной семьей, есть сын. 

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# Конкурс # общество # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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