«Нет специализированного образования». На какие курсы можно наткнуться на просторах интернета?

Семинары, онлайн-марафоны, тренинги. Псевдокоучи на своих страницах в соцсетях демонстрируют картинку идеальной жизни. Мы, доверчивые люди, свято верим в то, что они говорят правду, и за символическую плату можем получить фигуру мечты, прибыльную работу и идеального мужа. О том, что сегодня происходит в индустрии саморазвития, как инфоцыгане зарабатывают на нас миллионы и можно ли отличить мошенника от настоящего профессионала, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Если у меня правильная информация, вы продаете собственные авторские курсы по программированию. Это правда?

Эдвард Хомицкий, основатель компании IT-курсов:

Да, это правда, конечно. Наталья Надольская:

Собственные авторские курсы по программированию, но у вас нет специализированного образования? Эдвард Хомицкий:

Это проблема какая-то? Наталья Надольская:

Нет, я спрашиваю, как это возможно?

Александр Костюкевич, юрист:

Можно. Эдвард Хомицкий:

Можно? Вы разрешаете? Спасибо большое. Конечно, я продаю свои курсы по программированию, потому что я владелец IT-компании сейчас. То есть кто преподает на курсах? Наталья Надольская:

Не вы? Эдвард Хомицкий:

Нет, я говорю в принципе, не у меня на курсах. Разработчик. Разработчик как видел IT-сферу? Только со стороны разработчика. Верно? Я видел IT-сферу со стороны. Я в своей IT-компании недавно историю записывал, кстати. Думаю, может, смотрели. Разработчик, DevOps, проджект-менеджер, эйчар, уборщик, маркетолог – все.

Наталья Надольская:

Правильно ли я вас понимаю, что человек, который продает курс, как похудеть, не обязательно должен быть врачом, вообще разбираться в том, как работает организм человеческий? Он просто должен нанять какого-то человека? Эдвард Хомицкий:

Для того, чтобы венерологу лечить болезни, ему не обязательно болеть всеми болезнями. Наталья Надольская:

Это вы сейчас немножко перекрутили. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ему обязательно получить образование.