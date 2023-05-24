«Нет специализированного образования». На какие курсы можно наткнуться на просторах интернета?
Семинары, онлайн-марафоны, тренинги. Псевдокоучи на своих страницах в соцсетях демонстрируют картинку идеальной жизни. Мы, доверчивые люди, свято верим в то, что они говорят правду, и за символическую плату можем получить фигуру мечты, прибыльную работу и идеального мужа. О том, что сегодня происходит в индустрии саморазвития, как инфоцыгане зарабатывают на нас миллионы и можно ли отличить мошенника от настоящего профессионала, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если у меня правильная информация, вы продаете собственные авторские курсы по программированию. Это правда?
Эдвард Хомицкий, основатель компании IT-курсов:
Да, это правда, конечно.
Наталья Надольская:
Собственные авторские курсы по программированию, но у вас нет специализированного образования?
Эдвард Хомицкий:
Это проблема какая-то?
Наталья Надольская:
Нет, я спрашиваю, как это возможно?
Александр Костюкевич, юрист:
Можно.
Эдвард Хомицкий:
Можно? Вы разрешаете? Спасибо большое. Конечно, я продаю свои курсы по программированию, потому что я владелец IT-компании сейчас. То есть кто преподает на курсах?
Наталья Надольская:
Не вы?
Эдвард Хомицкий:
Нет, я говорю в принципе, не у меня на курсах. Разработчик. Разработчик как видел IT-сферу? Только со стороны разработчика. Верно? Я видел IT-сферу со стороны. Я в своей IT-компании недавно историю записывал, кстати. Думаю, может, смотрели. Разработчик, DevOps, проджект-менеджер, эйчар, уборщик, маркетолог – все.
Наталья Надольская:
Правильно ли я вас понимаю, что человек, который продает курс, как похудеть, не обязательно должен быть врачом, вообще разбираться в том, как работает организм человеческий? Он просто должен нанять какого-то человека?
Эдвард Хомицкий:
Для того, чтобы венерологу лечить болезни, ему не обязательно болеть всеми болезнями.
Наталья Надольская:
Это вы сейчас немножко перекрутили.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ему обязательно получить образование.
Эдвард Хомицкий:
Почему? Если он умеет лечить, у него есть результат?
Алеся Лакина:
Во-первых, это ответственность. Он не имеет право брать ответственность за жизнь человека.
Александр Костюкевич:
Уголовная.
Эдвард Хомицкий:
Уголовная, да. У меня как раз таки ее нет. Я обучаю человека, он получает результат. Таких людей огромное количество. Соответственно, мой способ работает.
«Сначала – таксистом, потом – миллионером». С чего началась история успеха основателя IT-компании – подробнее здесь.