«Будет расти здесь порядка 600 лет». Дерево-ровесник динозавров высадили в парке Гродно

Новости Беларуси. В Гродно в центральном парке Жилибера высадили одно из древнейших реликтовых деревьев на земле. Метасеквойя сохранилась практически в первозданном виде еще со времен динозавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычное хвойное дерево – подарок городу от гродненских энергетиков. В высоту оно достигает 40 метров, а ствол почти 2,5 метра. Метасеквойя выдерживает температуры до минус 35 градусов. В 40-х годах XIX века считалось, что этот вид деревьев полностью утрачен, но через несколько лет его обнаружили в горах в Китае. Ученые взялись за сохранение краснокнижного дерева. Теперь посмотреть на эксклюзив сможет каждый житель и гость Гродно.

Виктор Жук, генеральный директор предприятия «Гродноэнерго»:

Дерево будет расти здесь порядка 600 лет. Это срок его жизненного цикла. Но для того, чтобы была долговечность, конечно, и было выбрано это дерево. Оно будет расти высоким, прекрасным и будет давать радость тем горожанам, которые будут приходить сюда и, конечно, получать удовольствие от того, что они находятся в этом парке.