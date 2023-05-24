«Освоить профессию IT за 200 рублей». Почему на рынке услуг по саморазвитию много сомнительных предложений?

Семинары, онлайн-марафоны, тренинги. Псевдокоучи на своих страницах в соцсетях демонстрируют картинку идеальной жизни. Мы, доверчивые люди, свято верим в то, что они говорят правду, и за символическую плату можем получить фигуру мечты, прибыльную работу и идеального мужа. О том, что сегодня происходит в индустрии саморазвития, как инфоцыгане зарабатывают на нас миллионы и можно ли отличить мошенника от настоящего профессионала, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Правда, что меня обманывать не надо, я сам обманываться рад – это об этом?

Юлия Климович, психолог:

Конечно. О чем мы говорим: есть человек, который захотел освоить профессию IT за 200 рублей на курсах. Я по первому образованию математик, заканчивала мехмат БГУ в 90-е годы.

Александр Костюкевич, юрист:

Это серьезно. Юлия Климович:

У нас учили программированию и математике. Стать программистом на курсах невозможно, хоть вы и говорите, что можно изучить.

Эдвард Хомицкий, основатель IT-курсов:

В 90-х годах нельзя было, сейчас можно. Потому что появился язык программирования Python, который доступен выучить всем. Юлия Климович:

К вопросу о том, что человек хочет получить образование IT-разработчика за три месяца, он его получает. Пожалуйста, есть продавец: «Ребята, вы хотите, вот он я. Я весь такой харизматичный, классный. Пожалуйста, покупайте мои услуги, и все у вас будет. Будет вам счастье». Есть продавец, есть покупатель. Эдвард Хомицкий:

Давайте подведем итог: идем все в университет и будете молодцы.