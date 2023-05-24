«Освоить профессию IT за 200 рублей». Почему на рынке услуг по саморазвитию много сомнительных предложений?
Семинары, онлайн-марафоны, тренинги. Псевдокоучи на своих страницах в соцсетях демонстрируют картинку идеальной жизни. Мы, доверчивые люди, свято верим в то, что они говорят правду, и за символическую плату можем получить фигуру мечты, прибыльную работу и идеального мужа. О том, что сегодня происходит в индустрии саморазвития, как инфоцыгане зарабатывают на нас миллионы и можно ли отличить мошенника от настоящего профессионала, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Правда, что меня обманывать не надо, я сам обманываться рад – это об этом?
Юлия Климович, психолог:
Конечно. О чем мы говорим: есть человек, который захотел освоить профессию IT за 200 рублей на курсах. Я по первому образованию математик, заканчивала мехмат БГУ в 90-е годы.
Александр Костюкевич, юрист:
Это серьезно.
Юлия Климович:
У нас учили программированию и математике. Стать программистом на курсах невозможно, хоть вы и говорите, что можно изучить.
Эдвард Хомицкий, основатель IT-курсов:
В 90-х годах нельзя было, сейчас можно. Потому что появился язык программирования Python, который доступен выучить всем.
Юлия Климович:
К вопросу о том, что человек хочет получить образование IT-разработчика за три месяца, он его получает. Пожалуйста, есть продавец: «Ребята, вы хотите, вот он я. Я весь такой харизматичный, классный. Пожалуйста, покупайте мои услуги, и все у вас будет. Будет вам счастье». Есть продавец, есть покупатель.
Эдвард Хомицкий:
Давайте подведем итог: идем все в университет и будете молодцы.
Наталья Надольская:
Главное, чтобы такие ученики потом не занимались разработкой какого-нибудь продукта.
Александр Костюкевич:
Да, а то ваши приложения будут кривые, даже не запустятся.
Юлия Климович:
Я абсолютно согласна, что если я консультирую, медицинский журналист – это не значит, что я врач. Если я психолог – из помогающей профессии, тогда я понимаю, что помогаю людям. Но если я просто решила тут всех осчастливить, рассказать каждому, как вам жить, то, наверное, это неправильно.
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