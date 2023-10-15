Трансплантация эмбрионов и регламент для животноводства. Как наука помогает развивать молочную отрасль в Беларуси?

Новости Беларуси. Научное сопровождение молочной отрасли в Беларуси на уровне. С 2014 года для животноводства разработан регламент, который обновляют с учетом развития технологий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Упущение хотя бы одного звена в досмотре телят чревато непоправимыми последствиями.

Андрей Музыка, заведующий лабораторией РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»:

Важнейший элемент – нам надо в течение часа после рождения выпоить теленка молозивом. Если мы упускаем этот момент, то неизбежно теленок заболеет и может даже погибнуть.

Переболевшее в детстве животное никогда при создании идеальных условий не сможет наверстать упущенное и полностью реализовать свой генетический потенциал продуктивности.