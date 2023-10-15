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Трансплантация эмбрионов и регламент для животноводства. Как наука помогает развивать молочную отрасль в Беларуси?

15 октября 2023 17:43
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Новости Беларуси. Научное сопровождение молочной отрасли в Беларуси на уровне. С 2014 года для животноводства разработан регламент, который обновляют с учетом развития технологий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Упущение хотя бы одного звена в досмотре телят чревато непоправимыми последствиями.

Трансплантация эмбрионов и регламент для животноводства. Как наука помогает развивать молочную отрасль в Беларуси?-1

Андрей Музыка, заведующий лабораторией РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»:
Важнейший элемент нам надо в течение часа после рождения выпоить теленка молозивом. Если мы упускаем этот момент, то неизбежно теленок заболеет и может даже погибнуть.

Переболевшее в детстве животное никогда при создании идеальных условий не сможет наверстать упущенное и полностью реализовать свой генетический потенциал продуктивности.

Трансплантация эмбрионов и регламент для животноводства. Как наука помогает развивать молочную отрасль в Беларуси?-4

Вопрос кормления всегда в повестке ученых. Здесь невозможно пройти мимо Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Подобные компетенции имеют только четыре государства, и Президент настаивает на загрузке мощностей. Преуспела Беларусь и по части трансплантации эмбрионов. Подобные методики начали осваивать еще в 1980-е года, и, в отличие от других стран, мы сохранили знания.

Андрей Музыка:
За счет получения телят-трансплантатов мы формируем племенное ядро, ускоряем селекционный прогресс в молочном скотоводстве и тем самым получаем животных, как их еще называют, коровы, быки-производители. То есть помимо молока, они дают быков-производителей.

Гибель скота и нечистоты на территории – в некоторых хозяйствах Беларуси нарушают технологии выращивания телят. Подробности.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Андрей Музыка # Анна Корольчук # Фотофакт

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