Эти женщины счастливы в материнстве, сумели реализоваться и в карьере. Четыре истории мам-белорусок

Новости Беларуси. Конечно, льготы от государства – это благо и стимул рожать, но, наверное, самый главный мотиватор в другом. Безусловная любовь – вот что объединяет семьи и делает их по-настоящему счастливыми. А таких в Беларуси все больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом убедилась и Диана Бычкова, которая на неделе пообщалась с белорусками, которым посчастливилось стать мамами. Некоторым героиням такое счастье выпало и не единожды, при этом они не растворились в материнстве, а сумели построить карьеру, пробиться на ТВ и стать настоящей королевой красоты. Нет сомнений, что этого титула достойна каждая мама в нашей стране.

Я уже и забыла, что такое каблуки. Моя повседневная обувь в рабочие дни – это сапоги, а так я предпочитаю кроссовки. Обувь многодетной мамы Анастасии Пискуновой – определяющая деталь гардероба – ходить приходится много. Доярка местного хозяйства свой первый маршрут прокладывает в пять утра, вместо обеда следующая прогулка – домой. А там уже семейные заботы.

Поеду, детей нужно кормить, кушать готовить. И на работу обратно. Но ради такой встречи можно и поспешить.

Мама четверых детей успевает все. А как по-другому? Хлопотливое хозяйство на паузу не поставишь. Поросята, куры, огород в 20 соток. В прошлом году семья заложила фруктовый сад. Теперь у каждого члена семьи есть свое именное дерево и персональные обязанности в доме и во дворе. Плоды от этих деревьев ждут в следующем году, а пока собирают последние вкусные краски осени.

Главное правило многодетной мамы – в суете домашних дел найти минуту для каждого ребенка, за целый день обнять их не меньше пяти раз.

Анастасия Пискунова, многодетная мама, жительница деревни Круги:

Я очень люблю, когда мои детки меня обнимают, жалеют, говорят: «Мамочка, ты у нас самая лучшая». Правда, Соня? «Мы тебя очень любим» – для меня это самое большое счастье – слышать от детей такие ласковые слова. Детей у меня многовато, значит и внуков тоже у меня должно быть много. Буду нянчить. В семье Марины Парамоновой уверены: материнство делает краше всех женщин. Тем более если мама – победительница конкурса красоты.

Марина Парамонова, миссис «Краса Беларуси – 2022», многодетная мама:

Я придерживаюсь такого мнения, что все самое лучшее случается, когда выходишь из зоны своего комфорта. Ну и, конечно, поучаствовать в конкурсе красоты – это, наверное, мечта каждой девочки. Поэтому хотелось закрыть этот гештальт. И получилось все с первого раза, достаточно удачно.

Подготовиться к конкурсу всего за девять дней – задача непростая, но для мамы четверых нет ничего невозможного, особенно когда на подхвате муж: именно он взял на себя большинство бытовых обязанностей. А вклад юных членов семьи и вовсе неизмерим: старшие поддерживали маму комплиментами, младший, которому не было и года, – улыбками. Марина Парамонова:

Удачно выступила благодаря поддержке своих близких и моих деток. Мама моего мужа на финальное шоу приехала из другого города с большим плакатом. Это все очень ощущалось и было очень приятно. Конечно, это влияет на результат. Сейчас Марина часто принимает участие в фотосессиях и съемках для СМИ. Она с поистине королевской грацией балансирует между семейной и социальной жизнью. Марина Парамонова:

Многодетная семья – это своеобразная команда, такой сплоченный коллектив, который живет интересами друг друга, учитывают эти интересы. И самое главное – жить в движении, в графике, по определенному расписанию. Как видите, некогда расслабляться, нужно все время двигаться, если хочешь чего-то добиться.

Про четкий график, где все расписано буквально по минутам, Светлана Горваль знает не понаслышке: депутатская деятельность требует много сил, внимания и большой отдачи. Так же, как и материнство.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания, член Постоянной комиссии по экономической политике, мама:

Я думаю, самое главное – просто любить своего ребенка и понимать, что ребенок придает энергию, силы, это не препятствие для того, чтобы профессионально развиваться. Любая женщина, когда она состоялась и в профессии, когда состоялась и как мама, мне кажется, что это такой локомотив. И глава государства неоднократно говорил о том, что женщина может и работать, и рожать детей. Государство создает все условия для того, чтобы это было реальным.

Словно в доказательство этому сама Светлана после рождения дочки Влады в декретный отпуск не уходила, а сразу вышла на работу. Светлана Горваль:

Конечно, здесь важный момент, кто тебе помогает. Мне повезло: у меня появилась вторая мама прекрасная – моя свекровь, которая помогала мне и смотрела за дочкой, пока я была на работе. Столько программ у нас интересных на то, чтобы семьи становились многодетными. Я знаю, что мы не остановимся на достигнутом, мы хотим еще детей, и это вполне возможно. Светлана Сахоненко тоже решила не останавливаться на одном ребенке. Теперь к многочисленным наградам и титулам добавляется еще один: дважды мама.

Светлана Сахоненко, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам, мама:

Быть мамой-спортсменом – могу сказать, что очень непросто. Потому что спорт занимает большую часть времени, это не просто работа, а это жизнь. Соответственно, когда появляются дети, жизнь приходится делить, потому что время, которое забирают дети, его точно так же слишком много надо отдавать. Уже спустя восемь месяцев после рождения первого ребенка Светлана выступала на соревнованиях. Несмотря на то, что папа и бабушка сильно помогали с сыном, семья на собственном опыте убедилась, как тяжело малышу дается отсутствие мамы даже на небольшой период. Но чтобы больше таких ситуаций не повторялось, теперь Ярослав и Мелисса ездят с папой на все сборы, даже в другие города, и яро поддерживают свою маму на любых соревнованиях.