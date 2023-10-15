Гибель скота и нечистоты на территории – почему в хозяйствах Беларуси нарушают технологии выращивания телят?

Новости Беларуси. «Дожинки» – это время не только для подведения итогов, но и повод поговорить о будущем аграрной отрасли в целом. В последнее время было несколько глобальных совещаний с участием Президента, где обсуждали развитие нашего АПК, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одно из последних – в Солигорске – касалось животноводства. Глава государства поставил четкие задачи. К примеру, о строительстве молочно-товарных комплексов. То, что мы продолжим их возводить, это вопрос решенный. Определились еще в начале 2000-х, когда взялись за решение этой задачи. И как бы ни было тяжело – а давалась такая стройка действительно нелегко – сейчас более 60 % дойного стада содержат уже в таких условиях.

Добавим, что строительство МТК – это не блажь Лукашенко, а условие для развития нашего АПК. Если в 2006-м в Беларуси только 16 сельхозорганизаций доили больше 7 тысяч килограммов на корову, то в 2022-м таких хозяйств стало 235. На комплексе получают молоко высшего сорта и экстра. Это уже совсем другие деньги. Но высокие надои и привесы зависят в первую очередь от ухода за телятами в первые дни и даже часы их жизни. Вырастить здоровую корову – значит получить качественное молоко и мясо. А это уже вопрос продовольственной безопасности. Тему продолжат наши корреспонденты. Патовое положение молочно-товарной фермы в деревне Любань заметно еще на подъезде – территория буквально утопает в нечистотах. Из-за нерадивости сотрудников в 2023 году в хозяйстве «Николаевка» погибло 137 телят (на треть больше, чем в 2022-м). Это худший показатель в районе.

– А что он на ноги не становится?

– Так только родился!

– Почему только родился, а у него уже лежит комбикорм?

– Ну так как? Сыпят всегда.

О дисциплине здесь нет и речи – у телят нет еды, входы в домики не прикрыты шторками. Сарай к зимне-стойловому сезону не готов: за лето там не сделали окна и не выполнили побелку. Куда переводить животных на время планируемых работ – загадка, ведь на следующей неделе по прогнозу ожидаются заморозки. К сожалению, «особо отличившихся» можно назвать и в других районах Гомельской области. На молочно-товарной ферме «Александровка» прокуратура была два дня назад. Кажется, за это время все стало только хуже.

– Какие у вас привесы по молодняку?

– В сентябре был минус.

– Потому что они жменьку комбикорма у вас съедают?

– У нас в сентябре полностью не было комбикорма. Вообще ноль.

– А сейчас что с комбикормом?

– Сейчас единичка, еще на завтра-послезавтра. Покосившиеся домики для телят, отсутствие комбикорма и нормальных поилок. Грубо нарушается и сама технология выращивания телят.

– Вот здесь теленок маленький. Здесь, смотрю, корма нет. А чего он мокрый? Лампы у вас нет? А как вы, сразу с родильного в мокрое сюда ставите?

– Лампа сгорела. К зимнему содержанию животных в «Александровке» тоже не готовы.

Анна Корольчук, корреспондент:

В сарае вонь и антисанитария, а телят кормят прелым сеном, которое уже покрывается плесенью. Да и сама постройка в аварийном состоянии. При достаточном количестве снега зимой крыша может рухнуть.

В таких условиях здесь держат более 300 голов молодняка, еще около 100 малышей находятся в домиках на улице. Стоит сказать, что три предыдущих руководителя хозяйства «Дубовица» уже предстали перед судом за халатное отношение к животным. Нынешний директор рискует повторить их судьбу. Под стать нерадивому хозяину и безразличные работники.

Почему вы не поите телят? Неужели нельзя включить воду? Там же сухое корыто!

Несмотря на пристальное внимание к теме со стороны власти, правоохранительных органов и СМИ, искоренить подобные ситуации до сих пор не удается. В 2021 году падеж скота составил 102 тысячи голов, в 2022-м показатель дошел до 111 тысяч. Сегодня, к сожалению, он продолжает расти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году рост падежа допущен в 53-х районах республики, а в 14-ти районах он превысил прошлогодний уровень в 1,5 раза. Например, в Чашникском районе Витебской области падеж вырос в три раза, в Краснопольском районе Могилевщины – аж в четыре. По заключению всех контролирующих органов причины банальные – нарушение технологии содержания, бесхозяйственность и откровенное разгильдяйство. Очевидно, это не то, чем стоит гордиться. Глава государства не раз обращал внимание на условия содержания телят как самой уязвимой категории. Больших денег по факту оно не требует, главное – соблюдать технологию.

Александр Лукашенко:

Здесь должно быть сухо и чисто ежеминутно и ежечасно. Они же стоят гадят друг на друга.

Должно отношение быть к новорожденному теленочку, особенно теленку, да и поросенку, как к ребенку.

Корове дворец не нужен, корове надо простота. Вот оно – просто и хорошо. Главное, что воздуха хватает. Трансплантация эмбрионов и регламент для животноводства. Как наука помогает развивать молочную отрасль в Беларуси? Читайте здесь. На товарной ферме «Барсуки» в разгаре процесс подготовки помещений для телят к холодному сезону. Начали поздно – только после прокурорской проверки, но результат налицо. В установленный срок достроили разрушенную стену сарая.

Олег Денисовский, бригадир товарной фермы «Барсуки» сельхозпредприятия «Кормаагросервис»:

За месяц возвели стену – ту, что рухнула у нас, завезли комбикорм, кормов в достатке, сено, подстилочный материал имеется.

Эта ферма далека от образцовой, но шаги к улучшению сделаны. Если в прошлый визит прокуроров животные буквально падали на глазах, то сегодня выглядят здоровыми и с любопытством встречают гостей.

Виктор Лашкевич, заместитель председателя Кормянского райисполкома:

В течение месяца доведем все до 100-процентной готовности, ведутся сейчас активно побелочные, дезинфекционные мероприятия. В конце сентября в Кормянском районе назначен новый председатель – бывший руководитель областного управления по сельскому хозяйству и продовольствию. Ему вместе с командой предстоит сломать негативную тенденцию.

Яна Скорина, старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области:

Сейчас остро стоит задача обеспечить надлежащее функционирование животноводческих объектов – содержание, кормление, лечение животных. Особенно это относится непосредственно к молодняку, поскольку падеж в этой группе животных преобладает. Еженедельно прокурорские работники посещают объекты, чтобы реально оценить ситуацию. Зачастую нарушения обусловлены элементарной бесхозяйственностью, а для их устранения больших материальных затрат не требуется.