«Давайте закроем МТЗ. 17,5 тысячи человек должны пойти в IT». Почему такое невозможно?

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу « По существу » эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Кирилл Казаков, СТВ : В советское время МИД называли «домом экспортера». У нас, в принципе, такая же история сохранилась. Наши посольства, которые находятся по всему миру, – это прежде всего экономическое представительство страны. Мы глубоко в политику, тем более во внутреннюю политику стран не лезем. Мы не американцы, не англичане, не европейцы. С другой стороны, возникает тот же самый вопрос. Есть транснациональные корпорации, которые имеют представительства по всему миру, наверное, им проще, они понимают: где-то рынок упал, где-то санкции появились, где-то котировки акции выросли – они просто таким образом варьируются. Зачем государству надо входить в это с головой, если можно… Как все говорят, давайте трактор наш продадим, и какая-то компания начнет продавать МТЗ по всему миру.

Кирилл Казаков: Это не из фантастики. Это из экономических программ товарищей в 2020 году, когда конкретно говорили: давайте закроем МТЗ. 17,5 тысячи человек должны пойти в IT, и компанию МТЗ мы продадим Caterpillar, который ее обанкротит, потому что никому не нужен какой-нибудь конкурент в той же Африке. Зачем государству влазить?

Виктор Славашевич, первый заместитель генерального директора – директор по реализации и развитию холдинга «Гомсельмаш»: Это на грани фантастики.

Алена Сырова, СТВ:

Если верить, то там все хорошее, а у нас все плохое.

Виктор Славашевич:

Я хочу привести один пример. И по телевидению показывали этот факт. В 2022 году одна из энергонасыщенных наших машин – GS2124 – под Минском («Крутогорье-Петковичи») новый рекорд осуществила по намолоту – более 6 тысяч тонн зерна. Ни один хваленый западный комбайн не обошел их. Поэтому сказать, что мы какие-то отсталые, что у нас нет шансов на выживание…

Кирилл Казаков:

А в Книгу рекордов Гиннесса занесли этот факт?

Виктор Славашевич:

Пока не занесли, но на следующий год обязательно занесут, потому что мы пойдем на более высокий результат.

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