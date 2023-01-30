Зачем Беларуси Африка, если есть Россия? Ответила Ирина Новикова

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт. Кирилл Казаков, СТВ:

Экономика строится на главном постулате: нужно где-то очень выгодно заработать. У нас есть рынок России, и все сейчас по очереди рассказывают, что мы можем продать на рынок России, тем более после подписания 27 соглашений, которые два президента одобрили, правительства начали работать. Мы вдруг вспомнили, что у нас такой крепкий союз, и россияне действительно интересуются нашей продукцией, мы получили доступ на их рынки. Я понимаю фразу, что яйца нельзя хранить в одной корзине. Согласен абсолютно. Но а зачем? Если я выгодно все продаю в Россию, если у меня туда растут поставки, если у меня хорошо налажена конъюнктура цен, у меня есть поставщики, которым я доверяю, у меня есть покупатели, какие-то связанные с моим бизнесом кредиты, зачем мне везти три комбайна, четыре палки колбасы и три пачки бумаги (я сейчас утрирую) в Африку? Для чего?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Можно я отвечу словами президента? Он несколько лет назад встречался с российским президентом, и вот его слова: я всегда думал, что мы кормим Россию, а оказалось, что на нашем рынке тоже очень много пищевых продуктов, сельскохозяйственных продуктов. Когда вы говорите, что поставил – и у вас один рынок. И вы застыли. Если мы застынем, то тогда россияне могут нас кормить или кто-то другой. Экономика должна развиваться. Кроме того, не забывайте, что существует жизненный цикл продукта, и наступает момент, когда, например, в «Гомсельмаш» какая-то модель исчерпала себя, но она хорошо работает в Африке. Вы можете передать ее сборку африканцам, а когда вы говорите про «интеллектуальную Беларусь», то там уже будет беспилотное вождение. Мы должны развиваться. Если мы зациклимся на одном рынке, но сложится ситуация, когда мы вообще со всех рынков уйдем, нас даже с того рынка выдавят. Алена Сырова, СТВ:

Если с технологией и техникой все понятно, то что делать с бумагой? Кирилл Казаков:

Чем она хуже будет? У нас будет беленькая, а у них желтенькая?