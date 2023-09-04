Вальдемар Гердт: если администрация Байдена победит, то это будет последней войной для человечества

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Представляется, что сегодня на самом деле Запад не хочет эскалации, он стремится перейти к классической холодной войне и многолетнему сдерживанию, к долгой стратегии, уже показавшей однажды свою эффективность. Для этого Западу нужно заморозить конфликт, хорошо, чтобы после победы Украины, но при ее невозможности хотя бы в нынешнем состоянии. Украина в таком случае стала бы для Запада фронтиром, подобным западно-германскому. Однако чтобы это работало, нужны достаточно прочные соглашения с Москвой. Это основа для содержательных переговоров, которые могут начаться этой осенью или уже идут. И аргументом со стороны Запада может стать как раз угроза прямого собственного вмешательства либо открытие второго фронта. Может ли сработать такой ход на грани блефа?
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, предприниматель (Германия):
Да, конечно, потому что на карту поставлено очень много. Сейчас заморозка конфликта, затягивание его в спящем состоянии на долгие годы – это невозможно, потому что экономика ЕС этого не выдержит, начнутся социальные бунты, беспорядки, начнут менять правительство, все пойдет по неконтролируемому сценарию. Поэтому все будет очень сильно зависеть от выборов в США. Если администрация, которая сейчас у власти, пойдет все-таки на радикальные меры (откроет второй фронт, втянет НАТО, еще хуже того, спровоцирует ядерный конфликт), то это будет последней войной для человечества. Этого нам никто не простит, не надо нам этого.
Второй вариант – это остановится сейчас, договориться о разделе Украины. Украина как самостоятельное государство практически перестало существовать. Уберите денежные дотации, и государству нечем будет платить. Государства как такового уже нет. Поэтому было бы здорово, если бы сели здравые головы, без наркотического тумана, обговорили бы процесс, как хотя бы частично сохранить национальность украинского народа, его идентичность в каких-то рамках, в новые реалиях социально-экономических и политических. Но для этого надо, чтобы поменялась администрация и на арену принятия решений вышли другие люди. Они готовы к этому, я знаю, что идут работы в этом процессе. Я надеюсь, что они успеют до фатального сценария все-таки взять и потянуть этот штурвал на себя.
Читайте также:
Депутат парламента Нидерландов: украинцы – жертвы американских амбиций
Вальдемар Гердт: пока мы будем идти по плану Запада, будет литься кровь
Как проходит контрнаступ и почему кампания – только украинский пиар? Вот что об этом пишут западные СМИ