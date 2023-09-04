Вальдемар Гердт: если администрация Байдена победит, то это будет последней войной для человечества

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Представляется, что сегодня на самом деле Запад не хочет эскалации, он стремится перейти к классической холодной войне и многолетнему сдерживанию, к долгой стратегии, уже показавшей однажды свою эффективность. Для этого Западу нужно заморозить конфликт, хорошо, чтобы после победы Украины, но при ее невозможности хотя бы в нынешнем состоянии. Украина в таком случае стала бы для Запада фронтиром, подобным западно-германскому. Однако чтобы это работало, нужны достаточно прочные соглашения с Москвой. Это основа для содержательных переговоров, которые могут начаться этой осенью или уже идут. И аргументом со стороны Запада может стать как раз угроза прямого собственного вмешательства либо открытие второго фронта. Может ли сработать такой ход на грани блефа?