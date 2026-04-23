XV Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии проходит в Минске

В Беларуси ищут способы, как усовершенствовать систему здравоохранения, чтобы медицинская помощь становилась еще более качественной и доступной. Специалисты обмениваются опытом с зарубежными коллегами. 580 докладов, более 3 тысяч участников из 11 стран – в Минске проходит XV Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания врачей генетические исследования, высококвалифицированная подготовка кадров, а также современные методы лечения, ранняя диагностика и инновационные подходы. Мероприятие проходит в гибридном формате, медики имеют возможность присоединяться к докладам и выступать в онлайн-формате.

Ойбек Абдусатторов, врач-онколог Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии (Узбекистан):

Из Узбекистана много онкологов, молодых специалистов приехало. Они участвовали со своими научными докладами. В том числе я представил свой доклад, свои операции, которые проводили в Узбекистане.

Валерий Коротков, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра радиологии (Россия):

Мы приехали с докладом, поделится своим опытом, послушать наших коллег. У нас еще крайне специфичное отделение, где мы занимаемся лечением как опухолей органов малого таза, так и последствиями после радиотерапии.

Онкология и радиология сегодня относятся к числу наиболее стремительно развивающихся сфер здравоохранения. В Беларуси вопросам профилактики, ранней диагностики и диспансеризации уделяют особое внимание. Это компоненты Государственной программы «Здоровье нации». CAR-T-терапия, таргетные препараты – сегодня отечественная онкологическая служба обладает технологиями, недоступными другим постсоветским странам. И к нам едут за опытом. Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Глава государства уделяет значительное внимание системе здравоохранения, и онкология является ее неотъемлемой частью. Той частью, которая сегодня определяет в том числе и продолжительность жизни наших людей. За последние годы очень большие деньги вложены в модернизацию и развитие онкологической службы нашей страны. Мы достигли значимых результатов в переоснащении ее самым высокотехнологичным оборудованием.