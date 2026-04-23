Гимназия №2 Витебска отмечает 30-летний юбилей
Непревзойденный рекорд. Юбилей отмечает учреждение образования, которое трижды признавалось лучшим в стране. Гимназии № 2 Витебска – 30 лет. Она прошла путь от гуманитарной гимназии до флагмана образовательной отрасли. Палитра достижений – внушительная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за последние 5 лет учащиеся завоевали полторы сотни дипломов заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам и около полусотни медалей на международных интеллектуальных соревнованиях. Пятеро одаренных ребят покорили пьедестал математической олимпиады, которая проходила в Австралии.
Дмитрий Чернявский, учащийся гимназии № 2 Витебска:
Гимназия дала мне огромные знания, опыт в олимпиадном движении, и благодаря ней я взял диплом третьей степени на Республиканской олимпиаде по математике, чему очень рад и счастлив. И благодаря этому диплому и полученным знаниям я могу поступить в любой вуз страны без экзаменов.
Константин Киселев, директор гимназии № 2 Витебска:
По-настоящему гордость ощущаешь, когда встречаешь своих выпускников, взрослых, интеллигентных, умных молодых людей, которые работают на благо страны в самых разных отраслях и делают это по-настоящему профессионально, качественно.
Гимназисты могут похвастаться успехами не только в учебе, но и в научной деятельности, спорте, а также творчестве. Воспитанники театральной и хореографической студий с международных и республиканских конкурсов практически всегда возвращаются с наградами. Яркие победы- это заслуга не только талантливых ребят. Но и их профессиональных педагогов. В гимназии самый высокий в стране процент учителей с высшей категорией.
Анна Миненко, заместитель директора по учебной работе гимназии № 2 Витебска:
Здесь я начинала как ученица, продолжила как учитель английского языка и сейчас я работаю заместителем директора. Наша гимназия – это место, где слышны детские голоса, царят знания, где мы испытываем уважение и стремимся к новым вершинам.
До окончания последней четверти остается чуть больше месяца. Выпускники на централизованном экзамене настроены повторить успех 2025 года, когда средний балл был около 90.