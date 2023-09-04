Как российская армия продвинулась в зоне СВО? Рассказал Владимир Ераносян

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Александр Григорьевич – человек, который обладает всей полнотой информации, которая поступает ему не только от союзника из Москвы, но у него есть и свои спецслужбы, которые очень верно оценивают ситуацию на фронте. Поэтому когда он что-то говорит, а он апеллирует цифрами, то он обладает той информацией, которую может озвучить. И действительно, Россия по всей номенклатуре вооружения сейчас на военных заводах превысила свое производство, и это аутентичное производство. Это говорит о том, что сама производить дроны, БПЛА, сама производит САУ, новейшие самолеты (как истребили, так и бомбардировщики), новейшие корректируемые бомбы. Мы это делаем сами. У нас есть мотивированные бойцы.

Владимир Ераносян:

Сейчас я сейчас общаюсь с нашей морской пехотой, ребята стоит в Запорожье, на Херсонском направлении. Это 810-я бригада морской пехоты. Там каждый контрактник за время СВО научился не только управлять катером быстроходным, но и гранатометчиком, снайпером, одновременно ставить мины, разминировать – все это могут бойцы этой бригады. Этих гвардейских бригад все больше и больше. Владимир Владимирович в своем крайнем интервью заявил, что мы готовы уже и к наступательным действиям, но те отношения, та позиционная история, которая связана с многоэшалонированной обороной – это и есть активная оборона. Это жуковская тактика, когда враг перемалывается. Только после этого, когда надо выходить на оперативный простор… Поэтому когда мы говорим о тех заявлениях, которые озвучивает наш главный союзник Лукашенко, потому что у нас общая военная инфраструктура, у нас общий позиционный район ПВО, у нас общая группировка сил, которая сосредоточена на территории Беларуси и защищает общие интересы. Когда он говорит, он знает, что говорит. Ни одной ошибки пока он не допустил за все время.