Как российская армия продвинулась в зоне СВО? Рассказал Владимир Ераносян
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Александр Григорьевич – человек, который обладает всей полнотой информации, которая поступает ему не только от союзника из Москвы, но у него есть и свои спецслужбы, которые очень верно оценивают ситуацию на фронте. Поэтому когда он что-то говорит, а он апеллирует цифрами, то он обладает той информацией, которую может озвучить. И действительно, Россия по всей номенклатуре вооружения сейчас на военных заводах превысила свое производство, и это аутентичное производство. Это говорит о том, что сама производить дроны, БПЛА, сама производит САУ, новейшие самолеты (как истребили, так и бомбардировщики), новейшие корректируемые бомбы. Мы это делаем сами. У нас есть мотивированные бойцы.
Владимир Ераносян:
Сейчас я сейчас общаюсь с нашей морской пехотой, ребята стоит в Запорожье, на Херсонском направлении. Это 810-я бригада морской пехоты. Там каждый контрактник за время СВО научился не только управлять катером быстроходным, но и гранатометчиком, снайпером, одновременно ставить мины, разминировать – все это могут бойцы этой бригады. Этих гвардейских бригад все больше и больше. Владимир Владимирович в своем крайнем интервью заявил, что мы готовы уже и к наступательным действиям, но те отношения, та позиционная история, которая связана с многоэшалонированной обороной – это и есть активная оборона. Это жуковская тактика, когда враг перемалывается. Только после этого, когда надо выходить на оперативный простор… Поэтому когда мы говорим о тех заявлениях, которые озвучивает наш главный союзник Лукашенко, потому что у нас общая военная инфраструктура, у нас общий позиционный район ПВО, у нас общая группировка сил, которая сосредоточена на территории Беларуси и защищает общие интересы. Когда он говорит, он знает, что говорит. Ни одной ошибки пока он не допустил за все время.
Надежда Сасс, СТВ:
Хотела бы обратить внимание на карту, которая находится в нижнем левом углу. Мы видим линию фронта, мы видим, за какой мизерный участок территории шли самые ужесточенные бои.
Владимир Ераносян:
Вы имеете в виду Ореховское направление и Временский выступ. Когда мы говорим об этом направлении, там есть такой населенный пункт, как Работино, как раз там морская пехота (810-я бригада, 58-я армия – один из полков гвардейских), там ребята сражаются. За три месяца контрнаступления на северной части населенного пункта пытаются закрепиться украинские силы. Что говорить о Купянском направлении. Там на трех участках уже стремятся к Осколу. То есть сосредоточены группировки – Купянское направление, Лиманское направление. На трех участках уже берутся населенные пункты и создаются новые рубежи обороны, выходят к природным барьерам. Шесть бригад уже уничтожено, а это больше 28 тысяч военнослужащих украинских.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Смотрите, карта, а за ней тысячи могил украинцев, а в это время опять утро наступит, Арестович с Гордоном будут рассказывать сказки, что все хорошо и скоро победа. Уже год это слушают, и тысяча могил.
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