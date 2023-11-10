Данилович: партии нацелены на отстаивание суверенитета и успешного развития страны

Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие Президент анонсировал еще в марте во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сейчас Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании, что определяет актуальность сегодняшней встречи. Александра Лукашенко интересует участие в едином дне голосования партий, а также видение их лидеров перспектив партийного строительства. Понятно дело, что свою роль сыграет грядущая масштабная электоральная кампания. Партии помногочисленнее будут выдвигать своих кандидатов и на республиканский, и на местный уровень. Так что, глядя в глаза своим избирателям, смогут разъяснить и презентовать изюминку, дать ответ на вопрос, почему белорус должен отдать свой голос именно им.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Это конструктивные политические силы. Четыре партии, которые здесь представлены, нацелены не на разрушение, не на отстаивание каких-то там интересов игроков извне. А на отстаивание суверенитета и успешного развития нашей страны. То есть это патриотические партии по сути своей, а там уже видение дальнейшего развития может отличать у них – у каждого свое представление. Но самое важное, что они настроены сохранять нашу страну, государственность и суверенитет. Разговор с Президентом продолжался более двух часов. Лидеры вышли довольные самим фактом и форматом встречи, но, безусловно, озадаченными. Глава государства погрузил их в тонкости и внутренней, и внешней обстановки. Тут впору задаться вопросом, а сдюжишь ли такую ответственность, чем можешь быть полезен, как вписывается конкретная стратегия в общую? Вот ответы.

Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости:

Вы знаете, здесь нужно просто работать. И тот этап, который мы сейчас прошли перед перерегистрацией (смена руководства, вывод партии на другие возможности организационной работы) показал, что, если ты поднимаешь эти темы, работаешь, доносишь до населения, граждан свою позицию, только тогда она и найдет определенный отклик. Поэтому мы продолжим работу в этом направлении. Я думаю, и с узнаваемостью, и с проектами, и с медийностью все будет в порядке.