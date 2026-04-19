Что посеешь, как говорится… И это касается не только сельского хозяйства. К примеру, на Западе пожинают плоды своей многолетней политики. Вот Британия готовится к дефициту продовольствия. Об этом на неделе сообщили в Times К журналистам попал секретный доклад правительства, в котором говорилось, что если Ормузский пролив не откроют, то уже к лету Королевство ждет суровая реальность – полупустые полки и поскудневший ассортимент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все дело в CO2.

Промышленный углекислый газ – побочный продукт производства удобрений, которые производят в странах Персидского залива, прежде всего в Саудовской Аравии и Катаре. CO2 используют, чтобы продукты – в частности, выпечка, мясо и салаты – хранились дольше. Особенно газ важен для производства курятины и свинины. Нет бы повлиять на кого надо и закончить войну на Ближнем Востоке, так лучше высказывать опасения. А между прочим, переговоры по Ормузскому проливу зашли в тупик. По факту стороны вернулись к тому, с чего начали. Несмотря на громкие слова Трампа о блокаде Ормузского пролива, Иран восстановил над ним полный контроль. Энергетический кризис может оставить Европу без авиасообщения.

Тегеран запретил проход гражданских судов третьих стран без согласования с ним. Минимум три корабля были атакованы за минувшие сутки. При этом 90 % нефти Иран отправляет в Китай, поэтому иранцам не нужно полное снятие блокады – им достаточно, чтобы китайские корабли проходили через пролив. А США оказались не готовы топить или перехватывать их – Трамп не хочет идти на конфликт с КНР и готовится к переговорам с Си Цзиньпином.