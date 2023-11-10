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Макаров назвал основные причины непопулярности партий

10 ноября 2023 19:12
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Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие Президент анонсировал еще в марте во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сейчас Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании, что определяет актуальность сегодняшней встречи. Александра Лукашенко интересует участие в едином дне голосования партий, а также видение их лидеров перспектив партийного строительства.

Над чем действительно стоит задуматься – так это над популяризацией своей деятельности, пока же результаты соцопросов показывают, что резерв немаленький.

Макаров назвал основные причины непопулярности партий-1

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
32 % из числа опрошенных говорит о доверии. Это на 14 % больше, чем в прошлом году, что вызвано, вероятно, тем большим вниманием общественности к партийному строительству. Но, например, в Казахстане сегодня это 43,7 %. При всем при том, что в Казахстане сейчас кризис партийного строительства: за последние три месяца падение доверия на 12 %. В общем-то, причины были названы, повторять их нет смысла: и аполитичность населения сегодня к участию, и слабая узнаваемость партий, и неясность специализаций партий, четкое отличие партий друг от друга, и непонимание населением их реальных функций.

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# Белорусские партии # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Олег Макаров # Фотофакт

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