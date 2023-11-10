Макаров назвал основные причины непопулярности партий

Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие Президент анонсировал еще в марте во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сейчас Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании, что определяет актуальность сегодняшней встречи. Александра Лукашенко интересует участие в едином дне голосования партий, а также видение их лидеров перспектив партийного строительства.

Над чем действительно стоит задуматься – так это над популяризацией своей деятельности, пока же результаты соцопросов показывают, что резерв немаленький.