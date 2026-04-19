«Сделано в Беларуси» под прицелом мошенников. МАРТ выявил десятки фальшивых белорусских товаров в сети

Сделано в Беларуси – для миллионов покупателей по всему миру это синоним качества. Но сегодня наш бренд стал мишенью для сетевых дельцов. Известные маркетплейсы превратились в настоящую «серую зону», где подделки под белорусские ГОСТы продаются в уже промышленных масштабах. На неделе МАРТ направил обращение в Федеральную антимонопольную службу России, чтобы защитить и покупателей, и честь наших товаров, которые продают в интернете. Проверка показала, что продукция с надписью «Сделано в Беларуси» ничего общего не имела с нашей страной, а зачастую привозилась из Росcии или Китая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чаще всего подделывают наши продукты питания. В лидерах – сгущенка, сухое молоко и тушенка. А еще в интернете тонны паленых носков, белья и трикотажа, которые мимикрируют под белорусское. Почему маркетплейсы допускают такой торговый беспредел и как не купить кота в мешке? Контрольную закупку провела Алеся Иванова.

Эти говяжьи стейки продаются в крупном гипермаркете Москвы. На первый взгляд, с ними все в полном порядке. Белорусский флаг, орнамент и даже неофициальный, но узнаваемый символ нашей страны – василек. Буквально каждая деталь упаковки говорит о стране происхождения товара. Но это одна из торговых уловок. Так российские производители вводят покупателей в заблуждение, выкладывая такую фейковую продукцию в отдел с настоящими – белорусскими товарами. Разоблачаем подделки. Как за секунду проверить подлинность белорусского товара через смартфон.

Алеся Иванова, корреспондент:

На удочку мошенников все чаще начали попадаться и пользователи маркетплейсов. Мясо, молочка, одежда из белорусского хлопка под маркой BY – десятки товаров, которые не имеют ничего общего с нашей страной. Мое внимание привлекли консервы под брендом «Батькин резерв». Согласитесь, говорящее название. Сейчас мы заберем наш заказ в пункте выдачи и посмотрим, соответствует ли эта картинка на маркетплейсе нашим ожиданиям.

Так выглядит наша консерва. Посмотрите, белорусский орнамент. Здесь белорусский флаг, но уже замазанный маркером. И мы читаем адрес производства – Калужская область, город Калуга. И такие недобросовестные производители сплошь и рядом. На неделе МАРТ провел мониторинг интернет-площадок. Проверка выявила более 25 артикулов товаров с маркировкой «Сделано в Беларуси», которые на деле производились в России или Китае.

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Нашим потребителям надо очень внимательно смотреть, когда выбирают товары. Дело в том, что белорусские товары из-за логистики, из-за сегодняшних условий не могут быть в низкой ценовой категории. Они будут находиться в средней и высокой ценовой категории. И второй момент. Проверяйте всегда в своих производителях. У производителей есть на сайтах информация о том, с кем они сотрудничают. Есть вкладки, в которых прописано, что это от производителя, что это оригинальный товар. Подделки под наши ГОСТы начали появляться еще в начале 2010‑х. В «докризисное» время продукты под брендом BY в той же Москве буквально сметали с прилавков. Это был период большого заработка. Но белорусские заводы не справлялись с гигантским российским спросом, и на московском рынке возник дефицит нашей продукции. Ушлые предприниматели быстро нашли выход – под видом белорусского начали продавать местный товар. Со временем такой «бизнес» сворачивать не стали, тем самым создавая белорусским производителям «медвежью услугу».