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Посевная кампания в самом разгаре! Как обстоят дела на полях по всей Беларуси?

19 апреля 2026 16:46
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Развитие юго-востока Могилевской области – это не только новые заводы и жилье, но прежде всего про эффективное использование земли. Президент четко обозначил: регион должен сам себя кормить и зарабатывать на сельхозпродукции. И этот локальный запрос полностью совпадает с общей стратегией нынешней посевной. В 2026 году значительно увеличили посевные площади под кукурузу и картофель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нам нужно больше «энергии» для животноводства и сырья для глубокой переработки.

На каком этапе посевной конвейер и удается ли аграриям держать темп – в сельхозразведку отправились наши корреспонденты.

Посевная кампания в самом разгаре! Как обстоят дела на полях по всей Беларуси?-2

Новогрудский район, сельхозпредприятие «Принеманский». Сев ранних яровых колосовых и сахарной свеклы здесь завершили. И уже неделю как закладывают будущий урожай кукурузы.

Галина Буро, корреспондент:
Почему кукуруза сеется в последнюю очередь?

Павел Рован, главный агроном сельхозпредприятия «Принеманский»:
Так как у нас кукуруза – теплолюбивое растение, минимальная температура прогрева почвы не ниже 10 градусов, поэтому начинаем сеять ее в последний момент. Сейчас посмотрим демонстративно температуру. Вот, как видите, температура почвы 10 градусов.

Галина Буро:
Теплее, чем на улице.

Посевная кампания в самом разгаре! Как обстоят дела на полях по всей Беларуси?-4

В теплую землю укладываются семена – 3-4 сантиметра глубина заделки – залог быстрого и дружного появления всходов кукурузы и на силос, и на зерно. Культура занимает едва ли не половину ярового плана хозяйства – обеспечить кормами надо около 10 тысяч коров.

Галина Буро:
В технологии сева кукурузы важны не только погода, состояние техники, но и качество посевного материала. В этих емкостях отборные семена. При контакте с ними перчатки обязательны, поскольку зерна обработаны специальным составом от вредителей и болезней.

Посевная кампания в самом разгаре! Как обстоят дела на полях по всей Беларуси?-6

Обработана и почва: аграрии внесли удобрения, закрыли влагу: земля рыхлая, пушистая. То, что надо для капризной южанки – кукурузы. Сев доверили опытному механизатору Юрию Витулю. Под его управлением трактор не просто едет – плывет: аккуратно, строго по курсу. Убедились лично.

В Новогрудском районе сеять кукурузу начали 5 хозяйств из 7. Погода способствует – в Принеманском укладываются в оптимальные сроки, как по учебнику.

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Посевная кампания в самом разгаре! Как обстоят дела на полях по всей Беларуси?-8

Павел Рован, главный агроном сельхозпредприятия «Принеманский»:
На сегодняшний день отсеяно кукурузы: 125 гектаров зернового направления, 135 гектаров силосного направления. Продолжаем сеять, планируем закончить сев кукурузы к 15 мая.

В Гродненской области посевные поля под яровые пройдены почти наполовину. Несмотря на позднюю весну, аграриям удалось не только выйти на темпы прошлого года, но даже опередить их. 

Посевная кампания в самом разгаре! Как обстоят дела на полях по всей Беларуси?-10

Игорь Сорокин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:
Уже полностью завершен сев зерновых колосовых и бобовых культур, завершаем фактически, пару дней, и сахарную свеклу. На сегодня активно работаем по посеву ярового рапса.

В северном регионе расширяют горизонты: посевы кукурузы увеличили на четверть. В горячую пору плечо аграриям подставили военнослужащие. По распоряжению министра обороны сводное подразделение направлено на помощь хозяйствам 7 районов. Растить хлеб – дело общее 

Посевная кампания в самом разгаре! Как обстоят дела на полях по всей Беларуси?-12

Ремонт техники, доставка грузов, управление погрузчиком или трактором. В «Адаменки-Агро» прибыло пополнение из Слонимской военной части.

Сергей Литяго, директор сельхозпредприятия «Адаменки-Агро»:
Хлопцы попались хорошие, соображают хорошо в технике, разбираются. Претензий к ним нет, оказывают значительную помощь.

Посевная кампания в самом разгаре! Как обстоят дела на полях по всей Беларуси?-14

Владислав Протосовицкий стал героем местной прессы заслуженно – с мощной сельхозтехникой он на «ты» уже давно: до службы успел поработать и на комбайне, и на энергонасыщенном тракторе. Но главное здесь – не только опыт, а искреннее желание помогать, будь то на службе или в поле.

Если на юге и западе страны погода уже позволила начать сев кукурузы, то северо-восточные хозяйства пока только на старте. Зато по ранним яровым зерновым выходим на финишную прямую. Вторая по темпам культура в стране – лен.

Урожайность планируется на уровне 2025-го или даже выше – как проходит посевная кампания

Посевная кампания в самом разгаре! Как обстоят дела на полях по всей Беларуси?-16

В Гродненской области готовятся к открытию сезона посадки второго хлеба – отбирают в хранилищах семенной картофель белорусских сортов. Осенние и весенние полевые работы – фундамент будущего каравая. Планка на этот год высокая. Собрать более 11 миллионов тонн зерна. Эту амбициозную задачу поставил Президент. Сегодня аграрии вкладывают в землю не только семена, но и все свое мастерство. Ведь в вопросах продовольственной безопасности мелочей не бывает: речь о хлебе насущном. 

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Посевная кампания

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