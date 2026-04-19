Посевная кампания в самом разгаре! Как обстоят дела на полях по всей Беларуси?

Развитие юго-востока Могилевской области – это не только новые заводы и жилье, но прежде всего про эффективное использование земли. Президент четко обозначил: регион должен сам себя кормить и зарабатывать на сельхозпродукции. И этот локальный запрос полностью совпадает с общей стратегией нынешней посевной. В 2026 году значительно увеличили посевные площади под кукурузу и картофель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нам нужно больше «энергии» для животноводства и сырья для глубокой переработки. На каком этапе посевной конвейер и удается ли аграриям держать темп – в сельхозразведку отправились наши корреспонденты.

Новогрудский район, сельхозпредприятие «Принеманский». Сев ранних яровых колосовых и сахарной свеклы здесь завершили. И уже неделю как закладывают будущий урожай кукурузы. Галина Буро, корреспондент:

Почему кукуруза сеется в последнюю очередь? Павел Рован, главный агроном сельхозпредприятия «Принеманский»:

Так как у нас кукуруза – теплолюбивое растение, минимальная температура прогрева почвы не ниже 10 градусов, поэтому начинаем сеять ее в последний момент. Сейчас посмотрим демонстративно температуру. Вот, как видите, температура почвы 10 градусов. Галина Буро:

Теплее, чем на улице.

В теплую землю укладываются семена – 3-4 сантиметра глубина заделки – залог быстрого и дружного появления всходов кукурузы и на силос, и на зерно. Культура занимает едва ли не половину ярового плана хозяйства – обеспечить кормами надо около 10 тысяч коров. Галина Буро:

В технологии сева кукурузы важны не только погода, состояние техники, но и качество посевного материала. В этих емкостях отборные семена. При контакте с ними перчатки обязательны, поскольку зерна обработаны специальным составом от вредителей и болезней.

Обработана и почва: аграрии внесли удобрения, закрыли влагу: земля рыхлая, пушистая. То, что надо для капризной южанки – кукурузы. Сев доверили опытному механизатору Юрию Витулю. Под его управлением трактор не просто едет – плывет: аккуратно, строго по курсу. Убедились лично. В Новогрудском районе сеять кукурузу начали 5 хозяйств из 7. Погода способствует – в Принеманском укладываются в оптимальные сроки, как по учебнику. Ожидаем сенсацию на полях! Аграрии приступят к пробному севу союзного гибрида свеклы

Павел Рован, главный агроном сельхозпредприятия «Принеманский»:

На сегодняшний день отсеяно кукурузы: 125 гектаров зернового направления, 135 гектаров силосного направления. Продолжаем сеять, планируем закончить сев кукурузы к 15 мая. В Гродненской области посевные поля под яровые пройдены почти наполовину. Несмотря на позднюю весну, аграриям удалось не только выйти на темпы прошлого года, но даже опередить их.

Игорь Сорокин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:

Уже полностью завершен сев зерновых колосовых и бобовых культур, завершаем фактически, пару дней, и сахарную свеклу. На сегодня активно работаем по посеву ярового рапса. В северном регионе расширяют горизонты: посевы кукурузы увеличили на четверть. В горячую пору плечо аграриям подставили военнослужащие. По распоряжению министра обороны сводное подразделение направлено на помощь хозяйствам 7 районов. Растить хлеб – дело общее

Ремонт техники, доставка грузов, управление погрузчиком или трактором. В «Адаменки-Агро» прибыло пополнение из Слонимской военной части. Сергей Литяго, директор сельхозпредприятия «Адаменки-Агро»:

Хлопцы попались хорошие, соображают хорошо в технике, разбираются. Претензий к ним нет, оказывают значительную помощь.

Владислав Протосовицкий стал героем местной прессы заслуженно – с мощной сельхозтехникой он на «ты» уже давно: до службы успел поработать и на комбайне, и на энергонасыщенном тракторе. Но главное здесь – не только опыт, а искреннее желание помогать, будь то на службе или в поле. Если на юге и западе страны погода уже позволила начать сев кукурузы, то северо-восточные хозяйства пока только на старте. Зато по ранним яровым зерновым выходим на финишную прямую. Вторая по темпам культура в стране – лен. Урожайность планируется на уровне 2025-го или даже выше – как проходит посевная кампания