Ожидаем сенсацию на полях! Аграрии приступят к пробному севу союзного гибрида свеклы

На белорусских полях на днях ожидают сенсацию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впервые аграрии по всей стране приступят к пробному севу союзного гибрида сахарной свеклы. Это совместный ответ белорусских и российских ученых дорогому импорту.

Свои семена – это не просто престиж, а реальное снижение себестоимости сахара. Создать отечественный посевной материал поручил Президент, чтобы не переплачивать за зарубежные аналоги. На очереди и чисто отечественный продукт – гибрид «Краса», над которым селекционеры работали 15 лет. Посевная кампания в самом разгаре! Как обстоят дела на полях по всей Беларуси?

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора по научной работе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Самая главная задача, которая ставилась селекционерами – догнать по показателям лучшие иностранные гибриды. И поэтому в этом гибриде сочетается высокая урожайность – на уровне 80-85 тонн с гектара. Сахаристость корнеплодов до 18-19%. Ну и, соответственно, довольно высокая устойчивость к грибным заболеваниям листового аппарата.