Польша за три года увеличила расходы на закупку и производство беспилотников в 250 раз, рассказал в программе «Неделя» на СТВ. Об этом заявил замминистра обороны Польши. Он также пояснил, что антидроновые системы планируется разместить на границах с Беларусью и Россией. Но в Минске, даже в такой ситуации, надеются на силу дипломатии. Как раз об этом та самая большая сделка с американцами, о которой так много говорят в последнее время, и на этой неделе тоже обсуждали в интервью Санчесу. Наш Президент прямо заявляет о готовности к большому переговорному треку, упоминая возможную сделку с Трампом и личную встречу как шанс остановить эскалацию в регионе.

Переговоры с американцами – это шанс наконец-то перейти от угроз, санкций, шантажа. Весь этот арсенал прежняя администрации Белого дома применяла против нас годами, но безрезультатно. К диалогу, и то, что мы приняли приглашение за круглый стол, – это нормально. Это цивилизованный способ решать вопросы. Да, мы разные – Беларусь и США, США и Россия. Но планета маленькая, и нам, хочешь не хочешь, придется жить вместе. А к вопросу, что, мол, через Беларусь хотят подобраться поближе к России или Китаю, – тут даже американские эксперты не скрывают, что есть такой интерес. Но, опять же, чувствуйте контекст. В США признают роль Беларуси как влиятельного международного игрока, который имеет тесные доверительные контакты с мировыми державами и может, если, конечно, захочет, донести до их лидеров какие-то сообщения с другой стороны.

Вот что на эту тему еще раньше говорил в интервью нашей программе американский аналитик, специалист по Восточной Европе. Потепление с США: стоит ли Беларуси верить Белому дому? Ответил исследователь Института Куинси. Ну и хочется, как сейчас принято говорить, закрыть гештальт насчет нашей многовекторности. В последнее время это слово стало чуть ли не ругательным. Но, как до санкций, так и после них. Беларусь стоит на принципах многовекторности. Как сказал Президент, это диктует экономика. Да, раньше мы больше с Западной Европой торговали, и успешно. А сейчас делаем упор на страны Глобального Юга.

Но все равно не замыкаемся на одном рынке, и все равно не сжигаем мосты, проложенные на Запад. Это наши соседи. Но они пока политику ставят впереди экономики. Хотя и это до поры. И следуя принципу многовекторности, Минск ведет переговоры и со Штатами, при этом не забывая и не нарушая ни одной договоренности с ближайшими союзниками и ставя национальные интересы на первое место. Лукашенко заявил, что Беларусь ведет переговоры с США без ущерба для отношений с Россией и Китаем. А наши контакты с американцами имеют синергетический эффект для всего региона и могут быть полезны, в том числе России.