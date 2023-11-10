В пять лет в Dolce & Gabbana. Почему современные родители излишне балуют детей?
Решение нанять няню дается всегда непросто. Нам нужно побороть собственные опасения о том, что она может плохо относиться к ребенку. Да и цены сейчас на нянь кусаются, но когда обстоятельства прижимают, то здесь уже можно раскошелиться. О том, где искать няню, выбрать опытнее или помоложе, и должны ли у нее быть свои дети, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как на деле оказывается? Мне кажется, все-таки избалованы дети сейчас.
Анна Благова, солистка заслуженного коллектива Беларуси духового оркестра ГУВД Мингорисполкома:
Я поддерживаю.
Виолетта Овсянникова, директор средней школы № 3 г. Червеня:
Сегодня действительно у наших детей имеется достаточно много возможностей, различных интересов, увлечений, и действительно есть такие проблемы.
Анна Благова:
Мне кажется, все идет из семьи все-таки, как ни крути. Вот у нас случай был: в садике, не в нашей группе что-то кто-то не поделил. Я тонкостей не знаю, но этот шкет становится и говорит: «Ты знаешь, кто мой папа? Тебе голову открутит». То есть ребенок в этом находится каждый день, у него в семье идет такой процесс, что папа – нормальный парень. То есть идет педалирование этой фразой, он же не с неба ее берет. То есть дома он это слышит, папа кому-то говорит: «Слышь ты, я тебе голову отверну. Ты знаешь, кто я?»
Алеся Лакина:
Может быть папа учит: «Если кто-то тебя будет обижать…»
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Такое тоже бывает: «Будет обижать, скажи ему».
Анна Благова:
Совершенно верно, и мамы такие бывают. Например, часто родители отмахиваются от детей, что на тебе гаджет, телефон, не мешай мне. Дети сидят в этих телефонах. Начинается все с каких-то игрушечек – игры, мультики, а потом начинаются уже более взрослые – какие-то сайты, запрещенные сайты. Опять же, воздействие на детскую психику, то есть какие-то манипуляции и все прочее. Ребенок живет в том понимании, что родителям все равно, чем он занимается, чем дышит: у меня есть телефон. Я с этим телефоном, что хочу, то и делаю. Черпается такая информация из интернета. Еще случай, когда дети тоже в семье берут. Родители, живущие в достатке максимально пичкают ребенка всем, чем надо и не надо. В принципе, человеку для счастья, жизни нужно на самом деле очень немного, я это знаю по себе. То есть у меня был определенный период жизни, и я поняла, что человек от много может отказаться – это правда. Детей сейчас – у тебя будет 15 курток, 18 пар кроссовок. То есть он идет – у него в пять лет Dolce & Gabbana везде, он уже козыряет. Не все родители у нас достаточно обеспечены, могут позволить себе и детям.
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