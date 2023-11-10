В пять лет в Dolce & Gabbana. Почему современные родители излишне балуют детей?

Решение нанять няню дается всегда непросто. Нам нужно побороть собственные опасения о том, что она может плохо относиться к ребенку. Да и цены сейчас на нянь кусаются, но когда обстоятельства прижимают, то здесь уже можно раскошелиться. О том, где искать няню, выбрать опытнее или помоложе, и должны ли у нее быть свои дети, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как на деле оказывается? Мне кажется, все-таки избалованы дети сейчас.

Анна Благова, солистка заслуженного коллектива Беларуси духового оркестра ГУВД Мингорисполкома:

Я поддерживаю.

Виолетта Овсянникова, директор средней школы № 3 г. Червеня:

Сегодня действительно у наших детей имеется достаточно много возможностей, различных интересов, увлечений, и действительно есть такие проблемы. Анна Благова:

Мне кажется, все идет из семьи все-таки, как ни крути. Вот у нас случай был: в садике, не в нашей группе что-то кто-то не поделил. Я тонкостей не знаю, но этот шкет становится и говорит: «Ты знаешь, кто мой папа? Тебе голову открутит». То есть ребенок в этом находится каждый день, у него в семье идет такой процесс, что папа – нормальный парень. То есть идет педалирование этой фразой, он же не с неба ее берет. То есть дома он это слышит, папа кому-то говорит: «Слышь ты, я тебе голову отверну. Ты знаешь, кто я?» Алеся Лакина:

Может быть папа учит: «Если кто-то тебя будет обижать…» Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Такое тоже бывает: «Будет обижать, скажи ему».