«Дай бог ему здоровья, что он обратил внимание!» Работники «Красного мозырянина» вспоминают судьбоносный визит Лукашенко

Чернобыльские поездки главы государства, приуроченные к годовщине катастрофы, стали многолетней традицией, а возрождение пострадавших районов – одним из главных проектов суверенной страны и ее Президента.
Чернобыльские поездки главы государства, приуроченные к годовщине катастрофы, стали многолетней традицией, а возрождение пострадавших районов – одним из главных проектов суверенной страны и ее Президента.
Тот визит на фабрику «Красный мозырянин» в 2001 году называют судьбоносным. Если бы не он, то градообразующее предприятие с вековой историей перестало бы существовать.
Александра Гаранина, директор предприятия «Красный мозырянин» (2001-2005 годы):
Было старое оборудование, никакой реконструкции не проводилось. А после приезда первое, что Президент сделал, – выделил деньги на приобретение зефирной машины. Вы же видели, какая красавица сейчас? Слава богу, дай бог ему здоровья, что он обратил на фабрику внимание. И фабрика действительно стала предприятием современным.
Спустя 23 года встречаемся на том же месте. От воспоминаний – улыбки и слезы на глазах.
Тамара Трасковская, изготовитель конфет предприятия «Красный мозырянин»:
Ждали Президента, мы готовились. Приехал Президент, мы ему свои проблемы рассказали, он воспринял хорошо. Мы очень гордимся, что в нашем районе есть такое предприятие. Здесь работает большинство женщин, которые здесь живут. Если бы его не было, мы бы не знали, куда нам на работу идти. Мы будем стараться план давать, чтобы оно существовало. Будем просить Президента, чтобы он нас поддерживал, если сами не будем справляться. Но вроде мы справляемся.
От борьбы за выживание – к развитию. Сегодня «Красный мозырянин» производит около 100 видов сладостей, которые отправляются на экспорт в Россию, Казахстан, Азербайджан и Армению. За зефирной линией появилось единственное в стране производство пастилы. К концу года завод ждет еще одно обновление – запуск ирисного участка и новые виды продукции.
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