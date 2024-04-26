«Дай бог ему здоровья, что он обратил внимание!» Работники «Красного мозырянина» вспоминают судьбоносный визит Лукашенко

Чернобыльские поездки главы государства, приуроченные к годовщине катастрофы, стали многолетней традицией, а возрождение пострадавших районов – одним из главных проектов суверенной страны и ее Президента.

Тот визит на фабрику «Красный мозырянин» в 2001 году называют судьбоносным. Если бы не он, то градообразующее предприятие с вековой историей перестало бы существовать.

Александра Гаранина, директор предприятия «Красный мозырянин» (2001-2005 годы):

Было старое оборудование, никакой реконструкции не проводилось. А после приезда первое, что Президент сделал, – выделил деньги на приобретение зефирной машины. Вы же видели, какая красавица сейчас? Слава богу, дай бог ему здоровья, что он обратил на фабрику внимание. И фабрика действительно стала предприятием современным.

Спустя 23 года встречаемся на том же месте. От воспоминаний – улыбки и слезы на глазах.