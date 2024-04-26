Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Вспоминаем события 26 апреля 1986-го

– Алло, это ВПЧ-2?
– Да!
– Что у вас горит?
– Взрыв на главном корпусе. Между 3 и 4 блоком!
– А там люди есть?
– Да.
– Алло, это ВПЧ-2?
– Да!
– Что у вас горит?
– Взрыв на главном корпусе. Между 3 и 4 блоком!
– А там люди есть?
– Да.
Самая страшная техногенная катастрофа XX века – авария на Чернобыльской АЭС – разделила жизнь белорусов на до и после.
Суммарно от ее последствий пострадали пять миллионов человек. Загрязненными Цезием-137 оказались 56 районов – почти четвертая часть Беларуси.
Для нашего народа она стало национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием. Прекратили свое существование около 500 населенных пунктов и 340 промышленных предприятий. Радиоактивные выпадения заняли 265 тысяч гектаров плодородных земель.
200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне – читайте здесь.