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Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Вспоминаем события 26 апреля 1986-го

26 апреля 2024 17:49
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Алло, это ВПЧ-2?
– Да!
Что у вас горит?
Взрыв на главном корпусе. Между 3 и 4 блоком!
А там люди есть?
Да.

Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Вспоминаем события 26 апреля 1986-го-1

Самая страшная техногенная катастрофа XX века – авария на Чернобыльской АЭС – разделила жизнь белорусов на до и после.

Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Вспоминаем события 26 апреля 1986-го-4

Суммарно от ее последствий пострадали пять миллионов человек. Загрязненными Цезием-137 оказались 56 районов – почти четвертая часть Беларуси.

Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Вспоминаем события 26 апреля 1986-го-7

Для нашего народа она стало национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием. Прекратили свое существование около 500 населенных пунктов и 340 промышленных предприятий. Радиоактивные выпадения заняли 265 тысяч гектаров плодородных земель.

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне – читайте здесь.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Анна Корольчук

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