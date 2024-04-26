Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Вспоминаем события 26 апреля 1986-го

– Алло, это ВПЧ-2?

– Да!

– Что у вас горит?

– Взрыв на главном корпусе. Между 3 и 4 блоком!

– А там люди есть?

– Да.

Самая страшная техногенная катастрофа XX века – авария на Чернобыльской АЭС – разделила жизнь белорусов на до и после.

Суммарно от ее последствий пострадали пять миллионов человек. Загрязненными Цезием-137 оказались 56 районов – почти четвертая часть Беларуси.