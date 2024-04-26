Окунуться в модерн. Почему стоит побывать в ресторане отеля «Европа»?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Можно ли где-то попробовать, даже не попробовать, а вкусить изысканные блюда, которые подавались к столу в резиденциях белорусских аристократов?

Бульба вареная, жареная, пюре, фри, бульба пай, драники, клецки, колдуны и компот. Согласно стереотипам, едва ли не все блюда в Беларуси готовятся из картофеля. Но это не так, национальная кухня намного разнообразнее. О наиболее прославленных блюдах, где их можно отведать и как приготовить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Дмитрий Куприянюк, директор КСУП «Отель «Европа»:

Можно, могу даже адресно озвучить: Интернациональная, 28, отель «Европа», наш ресторан 1884 года, который датируется именно этими истоками. Дело в том, что мы действительно те затейники, которые решили восстановить кухню былой славы. Это достаточно кропотливый труд, я думаю, профессионалы подтвердят – та изысканная кухня, о которой мы говорим. Я хотел бы отметить: мы говорим о драниках, фастфудах, их подаче, но есть еще один нюанс, который действительно говорит о качестве, бренде белорусов – это гостеприимство.

Дело в том, что в XXI веке в расцвете самого факта гостеприимства сама подача играла огромную роль. Когда мы стали поднимать это в национальных архивах, действительно сделали для себя уникальное открытие. Белорусы XXI и начала XX века действительно задумывались, как красиво подать. Разделение слоев населения: у участников военных действий была особая кухня, подача и сервировка. Здесь действительно очень плодотворная работа. Сегодня я могу отметить, что мы действительно восстановили ту кухню, интерьер модерн нашего ресторана с более 100-летней историей. Это для нас достойная работа. Мне кажется, надо еще разворачивать. Белорусы, национальный наш код – это наше гостеприимство. Не только в сервировке, подаче, даже улыбке и том качестве, как мы подаем и готовим.

Наталья Надольская:

Приоткройте завесу, как подавали тогда и что из тех времен вы привнесли в свое заведение?

Дмитрий Куприянюк:

Очень много влияло факторов. Есть блюда, на которые влияло даже сопровождение музыкантов. Даже такой фактор имелся в нашей истории.