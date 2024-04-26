Потрясающе вкусно. Какие блюда белорусской кухни стоит попробовать?

Бульба вареная, жареная, пюре, фри, бульба пай, драники, клецки, колдуны и компот. Согласно стереотипам, едва ли не все блюда в Беларуси готовятся из картофеля. Но это не так, национальная кухня намного разнообразнее. О наиболее прославленных блюдах, где их можно отведать и как приготовить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Когда вы приезжаете или знакомитесь с какой-то кухней, на что больше внимание обращаете – все-таки хлеб или зрелища, количество мяса или подача?