Потрясающе вкусно. Какие блюда белорусской кухни стоит попробовать?

Бульба вареная, жареная, пюре, фри, бульба пай, драники, клецки, колдуны и компот. Согласно стереотипам, едва ли не все блюда в Беларуси готовятся из картофеля. Но это не так, национальная кухня намного разнообразнее. О наиболее прославленных блюдах, где их можно отведать и как приготовить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Когда вы приезжаете или знакомитесь с какой-то кухней, на что больше внимание обращаете – все-таки хлеб или зрелища, количество мяса или подача?
Юлия Тарусова, любитель белорусской кухни:
Я думаю, что на все обращаю, вкус тоже очень важен. Зрелище тоже важно, чтобы что-то сделать, попробовать что-то интересное – действительно это интересно. У нас много мест, в принципе, в Беларуси, где можно что-то найти интересное. В Браславе очень много всего есть, я там ела очень вкусные сметанники в виде лодочек, потрясающие просто, у нас таких нет. То есть в разных местах можно найти много всего. В Беловежской пуще тот же сбитень готовят очень вкусный. Я дома даже начала делать точно так же. Это чай на травах с медом и специями, можно пить холодным и горячим. Это очень согревающий напиток, интересный. Та же крамбамбуля наша. Это тоже на травах настойка, можно сравнить даже с чешской бехеровкой.
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