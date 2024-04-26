Прямой эфир

Потрясающе вкусно. Какие блюда белорусской кухни стоит попробовать?

26 апреля 2024 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бульба вареная, жареная, пюре, фри, бульба пай, драники, клецки, колдуны и компот. Согласно стереотипам, едва ли не все блюда в Беларуси готовятся из картофеля. Но это не так, национальная кухня намного разнообразнее. О наиболее прославленных блюдах, где их можно отведать и как приготовить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Когда вы приезжаете или знакомитесь с какой-то кухней, на что больше внимание обращаете – все-таки хлеб или зрелища, количество мяса или подача?

Потрясающе вкусно. Какие блюда белорусской кухни стоит попробовать?-1

Юлия Тарусова, любитель белорусской кухни:
Я думаю, что на все обращаю, вкус тоже очень важен. Зрелище тоже важно, чтобы что-то сделать, попробовать что-то интересное – действительно это интересно. У нас много мест, в принципе, в Беларуси, где можно что-то найти интересное. В Браславе очень много всего есть, я там ела очень вкусные сметанники в виде лодочек, потрясающие просто, у нас таких нет. То есть в разных местах можно найти много всего. В Беловежской пуще тот же сбитень готовят очень вкусный. Я дома даже начала делать точно так же. Это чай на травах с медом и специями, можно пить холодным и горячим. Это очень согревающий напиток, интересный. Та же крамбамбуля наша. Это тоже на травах настойка, можно сравнить даже с чешской бехеровкой.

Читайте также:

Один из флагманов развития туризма. Чем интересен отель «Европа» в Минске?

«По старинным рецептам». Почему стоит попробовать хлеб от ресторана отеля «Европа»?

Окунуться в модерн. Почему стоит побывать в ресторане отеля «Европа»?

# Еда # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Терех: ВНС – очень серьёзные посылы, очень серьёзный шаг
26 апреля 2024 19:38

Терех: ВНС – очень серьёзные посылы, очень серьёзный шаг

Праздник каждому – как поздравляют ветеранов в год 80-летия освобождения Беларуси?
26 апреля 2024 19:15

Праздник каждому – как поздравляют ветеранов в год 80-летия освобождения Беларуси?

Амбразевич о взаимоотношениях с Литвой по АЭС: соседство вызывает законное беспокойство
26 апреля 2024 19:10

Амбразевич о взаимоотношениях с Литвой по АЭС: соседство вызывает законное беспокойство

Площадь загрязнения сократилась вдвое – как в Беларуси обеспечивают радиационную безопасность?
26 апреля 2024 19:06

Площадь загрязнения сократилась вдвое – как в Беларуси обеспечивают радиационную безопасность?

Перспективы развития туристической отрасли обсуждают на конференции в Витебске
26 апреля 2024 19:03

Перспективы развития туристической отрасли обсуждают на конференции в Витебске

Военно-патриотический клуб «Надёжная опора» открылся в Плещеницкой школе
26 апреля 2024 18:48

Военно-патриотический клуб «Надёжная опора» открылся в Плещеницкой школе

В Минске стартовал сезон фонтанов. Где увидеть самый красивый и необычный?
26 апреля 2024 18:48

В Минске стартовал сезон фонтанов. Где увидеть самый красивый и необычный?

В Минске наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»
26 апреля 2024 18:47

В Минске наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»

В пяти районах Минской области приступили к посадке картофеля. Аграрии рассказали о работе
26 апреля 2024 18:47

В пяти районах Минской области приступили к посадке картофеля. Аграрии рассказали о работе

В Минске назвали имя победительницы конкурса «Королева студенчества – 2024»
26 апреля 2024 18:37

В Минске назвали имя победительницы конкурса «Королева студенчества – 2024»

Властям Литвы не понравились заявления главы КГБ Беларуси – их окрестили информационной атакой
26 апреля 2024 18:34

Властям Литвы не понравились заявления главы КГБ Беларуси – их окрестили информационной атакой

Вольфович: в Концепции нацбезопасности дан чёткий анализ ситуации в мире
26 апреля 2024 18:32

Вольфович: в Концепции нацбезопасности дан чёткий анализ ситуации в мире