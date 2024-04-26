Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси

Делегаты Всебелорусского народного собрания вернулись к своим служебным обязанностям, но отныне их прибавилось. Им предстоит поделиться эмоциями, но куда важнее – ключевыми посылами о дальнейшем развитии страны. Тем, что звучало публично, и тем, что осталось между строк. Делегаты первыми получат отклик от белорусов в своих коллективах, больших и малых городах и районах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Палитру мнений собрали наши корреспонденты.

Его выбрало время, пусть ему и всего 18. Студент, мастер спорта Беларуси, депутат райсовета Максим Журавлев. Поколение тех, кто родился и вырос уже в сильной Беларуси. Другого времени и не знают. Это ли не гордость? Но в то же время риск. Будут ли готовы сохранить и приумножить?

Максим Журавлев, депутат Жабинковского районного совета депутатов, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Прислушаться, взвесить в голове, что и как. И обязательно на таких форумах говорить от лица народа, молодежи – того, кого представляете. Будучи спортсменом я побывал во многих странах, в нашей стране нравится спокойствие. Хочется работать во благо этого, чтобы всегда царил мир и было мирное небо над головой. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков снова разговор о мире и войне. Принятие ключевых документов – Военной доктрины и Концепции национальной безопасности поистине народным составом – сегодня требовало время. Главнокомандующий держит вопрос безопасности не в тишине – откровенно теперь не только с теми, кто носит погоны.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Именно с этой возвышенности, откуда открываются виды на белорусские поля и мирные деревни, военные ведут ежедневное наблюдение за западной воздушной границей, чтобы вовремя отреагировать.

Наши западные соседи провоцируют и проходят «воздушно» по краю. 115-й зенитный ракетный полк – именно они прикрывают Брест, и не только комплексами С-300. На протяжении двух лет каждый день несут только боевые дежурства. По новой Концепции нацбезопасности защита страны – всеобщая обязанность.

Роман Крук, командир отделения первого зенитного ракетного дивизиона 115-го зенитного ракетного полка:

Довольно высокая плотность этих разведок. Обязанность всеобщая, но кто-то от нее уклоняется и не хочет этого делать. Нужно защищать Родину. И страну, и Президента, людей, свою семью, чужую семью.

Во время народного вече прозвучало, что объем промышленного производства за период развития суверенной Беларуси увеличился практически в четыре раза. В наших силах приумножить, уверен сенатор и директор промышленного гиганта «Гомсельмаш». Если в 2023 году выпустили 3 тысячи единиц энергонасыщенной техники, в 2024 году поднимают планку еще на 500.

Александр Новиков, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Самый основной вектор – это нацеливание на экспорт. Потому что 70 % выпускаемой продукции – это экспортный потенциал нашей компании. Основной вектор – это перенаправление производства на выпуск более производительной энергонасыщенной техники. И, конечно, дальнейшая работа со странами дальней дуги.

Настоящая мощь измеряется стремлением становиться лучше – в этом сила белорусской нации. Важно вырастить тех, кто продолжит строить сильную Беларусь – в стенах Гомельского технического университета имени Сухого готовят будущих инженеров, маркетологов и промышленников. От их компетенции зависит экономический потенциал не только региона, но и страны.