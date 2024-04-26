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Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси

26 апреля 2024 19:50
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Делегаты Всебелорусского народного собрания вернулись к своим служебным обязанностям, но отныне их прибавилось. Им предстоит поделиться эмоциями, но куда важнее – ключевыми посылами о дальнейшем развитии страны. Тем, что звучало публично, и тем, что осталось между строк. Делегаты первыми получат отклик от белорусов в своих коллективах, больших и малых городах и районах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палитру мнений собрали наши корреспонденты.

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси-1

Его выбрало время, пусть ему и всего 18. Студент, мастер спорта Беларуси, депутат райсовета Максим Журавлев. Поколение тех, кто родился и вырос уже в сильной Беларуси. Другого времени и не знают. Это ли не гордость? Но в то же время риск. Будут ли готовы сохранить и приумножить?

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси-4

Максим Журавлев, депутат Жабинковского районного совета депутатов, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Прислушаться, взвесить в голове, что и как. И обязательно на таких форумах говорить от лица народа, молодежи – того, кого представляете. Будучи спортсменом я побывал во многих странах, в нашей стране нравится спокойствие. Хочется работать во благо этого, чтобы всегда царил мир и было мирное небо над головой.

В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков снова разговор о мире и войне. Принятие ключевых документов – Военной доктрины и Концепции национальной безопасности поистине народным составом – сегодня требовало время. Главнокомандующий держит вопрос безопасности не в тишине – откровенно теперь не только с теми, кто носит погоны.

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Именно с этой возвышенности, откуда открываются виды на белорусские поля и мирные деревни, военные ведут ежедневное наблюдение за западной воздушной границей, чтобы вовремя отреагировать.

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси-10

Наши западные соседи провоцируют и проходят «воздушно» по краю. 115-й зенитный ракетный полк – именно они прикрывают Брест, и не только комплексами С-300. На протяжении двух лет каждый день несут только боевые дежурства. По новой Концепции нацбезопасности защита страны – всеобщая обязанность.

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси-13

Роман Крук, командир отделения первого зенитного ракетного дивизиона 115-го зенитного ракетного полка:
Довольно высокая плотность этих разведок. Обязанность всеобщая, но кто-то от нее уклоняется и не хочет этого делать. Нужно защищать Родину. И страну, и Президента, людей, свою семью, чужую семью.

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси-16

Во время народного вече прозвучало, что объем промышленного производства за период развития суверенной Беларуси увеличился практически в четыре раза. В наших силах приумножить, уверен сенатор и директор промышленного гиганта «Гомсельмаш». Если в 2023 году выпустили 3 тысячи единиц энергонасыщенной техники, в 2024 году поднимают планку еще на 500.

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси-19

Александр Новиков, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Самый основной вектор – это нацеливание на экспорт. Потому что 70 % выпускаемой продукции – это экспортный потенциал нашей компании. Основной вектор – это перенаправление производства на выпуск более производительной энергонасыщенной техники. И, конечно, дальнейшая работа со странами дальней дуги.

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси-22

Настоящая мощь измеряется стремлением становиться лучше – в этом сила белорусской нации. Важно вырастить тех, кто продолжит строить сильную Беларусь – в стенах Гомельского технического университета имени Сухого готовят будущих инженеров, маркетологов и промышленников. От их компетенции зависит экономический потенциал не только региона, но и страны.

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси-25

Артур Путято, ректор Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мы работаем со всеми промышленными предприятиями, прежде всего с такими гигантами, нашими родоначальниками, как «Гомсельмаш». Ребята в рамках учебы взаимодействуют с предприятиями – и практику проходят, и дипломы пишут – и идут на предприятия. Не это ли вклад молодежи в развитие нашей страны?

Каждый день белорусы делают выбор, в какой им стране жить. Своим трудом и желанием лучшего для своих детей. В наследство – лишь сильную Беларусь.

Подробнее в видео.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Новиков # Артур Путято

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