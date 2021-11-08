«Мы вдруг увидели, что это только всего лишь сотня фамилий». Что об исторической памяти и жертвах войны говорит историк?
Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
Мы восстанавливаем память тех, кто был безвинно убит, а наши соседи, те же поляки, например, героизируют то, что сделал отряд Бурого. Вот скажите, как вообще к этому можно относиться и почему то, что для нас с исторической точки зрения кажется преступлением, мы точно знаем, что это было преступление, для них – это героизм?
Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:
Вот вы говорите: историческая память. К сожалению, историческая память как термин возник не в Беларуси, хотя мог возникнуть. Он возник в Германии. Мы говорим о войне сейчас, говорим об уроках войны. И мы напомнили себе те лозунги, которые звучали когда-то: никто не забыт, ничто не забыто. Я для всех напомню. Если мы посмотрим сейчас, сколько фамилий жертв у нас известно? Сколько фамилий в лагере смерти Тростенец известно? И мы вдруг увидели, что это только всего лишь сотня фамилий, остальные безвестны. Или же Дрозды если мы возьмем? 10 тысяч жертв. Сколько мы знаем?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сюда же привозили не только белорусов, правильно?
Кузьма Козак:
Абсолютно. И если мы делаем сравнение, то к сожалению и к нашему стыду, есть фамилии и из Германии, из Австрии, из Чехии. А белорусские фамилии? Конечно, этому есть и объяснение. Первое – потому что даже свидетелей убивали. Второе – документы, которые находили, которые свидетельствовали, в ходе операции зондеркоманды 1005 тоже были уничтожены. То есть да, мы говорим, но было время когда. И у вас прозвучал вопрос: а не поздно ли мы это все делаем, когда практически не осталось свидетелей, когда они представляют себя в детском возрасте, они только слышали. И все это мы хотим преломить через узнаваемые, через то, что будет признаваться. Это очень сложно. То есть то, что прокуратура взяла это, конечно, большое достижение. Давным-давно пора это было делать. Потому что это же урок для Беларуси.
Кирилл Казаков:
Мы начали программу с того, что наше чувство воспитанности нации, эмпатии не давало нам таких шансов.
Кузьма Козак:
Я бы так не сказал, потому что, еще хочу напомнить, самое массовое партизанское движение было у нас – 370 тысяч. 70 тысяч подпольщиков было. Нигде такого урона не наносили так, как у нас.
Алена Сырова:
Суть белорусского народа. Мы свою боль спрятали внутри, мы ее не выпячивали и не спекулировали на ней, понимаете.
Кузьма Козак:
Да. Но здесь эта работа историков, государства, системы образования. Она комплексная. И если в чем-то не срабатывает…
Кирилл Казаков:
Хорошо. После принятия этого закона каким образом будет, например, перестраиваться система образования? Мы будем опять переписывать учебники?
Кузьма Козак:
Мне кажется, что здесь урок такой: наконец-то обратили внимание. Потому что мы просто говорили в целом, говорили о том, что все знают. И о партизанах, и о подпольщиках. А затем начали говорить о принудительном труде, об узниках, которые были вывезены и в концентрационные лагеря, и в лагеря смерти. То есть начали говорить. Но такого вдумчивого, такого серьезного у нас, к сожалению, безусловно, не было. И только сейчас мы становимся сильными, мы становимся смелыми. Когда мы говорим об этом. Когда мы проводим раскопки, пытаемся найти места памяти. Вы тоже посмотрите: место памяти существует только тогда, когда приходят люди. Насколько много приходят?
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