«Мы вдруг увидели, что это только всего лишь сотня фамилий». Что об исторической памяти и жертвах войны говорит историк?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты. Алена Сырова, СТВ:

Мы восстанавливаем память тех, кто был безвинно убит, а наши соседи, те же поляки, например, героизируют то, что сделал отряд Бурого. Вот скажите, как вообще к этому можно относиться и почему то, что для нас с исторической точки зрения кажется преступлением, мы точно знаем, что это было преступление, для них – это героизм?

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

Вот вы говорите: историческая память. К сожалению, историческая память как термин возник не в Беларуси, хотя мог возникнуть. Он возник в Германии. Мы говорим о войне сейчас, говорим об уроках войны. И мы напомнили себе те лозунги, которые звучали когда-то: никто не забыт, ничто не забыто. Я для всех напомню. Если мы посмотрим сейчас, сколько фамилий жертв у нас известно? Сколько фамилий в лагере смерти Тростенец известно? И мы вдруг увидели, что это только всего лишь сотня фамилий, остальные безвестны. Или же Дрозды если мы возьмем? 10 тысяч жертв. Сколько мы знаем? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сюда же привозили не только белорусов, правильно? Кузьма Козак:

Абсолютно. И если мы делаем сравнение, то к сожалению и к нашему стыду, есть фамилии и из Германии, из Австрии, из Чехии. А белорусские фамилии? Конечно, этому есть и объяснение. Первое – потому что даже свидетелей убивали. Второе – документы, которые находили, которые свидетельствовали, в ходе операции зондеркоманды 1005 тоже были уничтожены. То есть да, мы говорим, но было время когда. И у вас прозвучал вопрос: а не поздно ли мы это все делаем, когда практически не осталось свидетелей, когда они представляют себя в детском возрасте, они только слышали. И все это мы хотим преломить через узнаваемые, через то, что будет признаваться. Это очень сложно. То есть то, что прокуратура взяла это, конечно, большое достижение. Давным-давно пора это было делать. Потому что это же урок для Беларуси.