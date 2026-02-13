Куба столкнулась с огромным дефицитом топлива

На Кубе обостряется топливный кризис в условиях эмбарго США. Международное сообщество пытается смягчить обстоятельства. Два корабля ВМС Мексики уже пришвартовались в Гаване с более чем 800 тоннами гуманитарного груза. Россия ранее также отправила топливо на Кубу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубинское правительство пошло на чрезвычайные меры: четырехдневная рабочая неделя на госпредприятиях, сокращенные занятия в школах и университетах, отмена автобусных и железнодорожных перевозок, закрытие туристических объектов. Власти острова предупредили авиакомпании, что в течение месяца заправлять самолеты нечем.

Топливо в первую очередь направляют на здравоохранение и водоснабжение. Но без света все равно остаются целые кварталы. 80 % электроэнергии дают станции на мазуте, которого практически нет. В Гаване общественный транспорт практически исчез с улиц. В магазинах пустуют полки, а цены на оставшиеся продукты взлетели.

Майкл Восс, корреспондент CGTN:

Кубинцам не было так тяжело уже много-много лет. Дело не только в том, что некоторые авиакомпании не могут прилететь. Туристическая индустрия, то немногое, что от нее осталось, рухнула. И грузовые рейсы тоже не доставляются. Помните, что без топлива нет электричества. Больницы испытывают трудности. Правительству пришлось нормировать топливо. Как добраться до работы, если общественный транспорт не работает?