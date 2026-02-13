Куба столкнулась с огромным дефицитом топлива

На Кубе обостряется топливный кризис в условиях эмбарго США. Международное сообщество пытается смягчить обстоятельства. Два корабля ВМС Мексики уже пришвартовались в Гаване с более чем 800 тоннами гуманитарного груза. Россия ранее также отправила топливо на Кубу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кубинское правительство пошло на чрезвычайные меры: четырехдневная рабочая неделя на госпредприятиях, сокращенные занятия в школах и университетах, отмена автобусных и железнодорожных перевозок, закрытие туристических объектов. Власти острова предупредили авиакомпании, что в течение месяца заправлять самолеты нечем.
Топливо в первую очередь направляют на здравоохранение и водоснабжение. Но без света все равно остаются целые кварталы. 80 % электроэнергии дают станции на мазуте, которого практически нет. В Гаване общественный транспорт практически исчез с улиц. В магазинах пустуют полки, а цены на оставшиеся продукты взлетели.
Майкл Восс, корреспондент CGTN:
Кубинцам не было так тяжело уже много-много лет. Дело не только в том, что некоторые авиакомпании не могут прилететь. Туристическая индустрия, то немногое, что от нее осталось, рухнула. И грузовые рейсы тоже не доставляются. Помните, что без топлива нет электричества. Больницы испытывают трудности. Правительству пришлось нормировать топливо. Как добраться до работы, если общественный транспорт не работает?
29 января Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении из-за якобы угрозы национальной безопасности США, исходящей от Кубы. Глава США также пригрозил пошлинами на товары любой страны, которая посмеет поставлять нефть на остров.
Под давлением Вашингтона поставки нефти на остров вначале прекратила Венесуэла, а затем Мексика. Так, в январе Куба впервые за 10 лет полностью прекратила импортировать нефть, а накопленных резервов, по разным оценкам, осталось на 15–20 дней (или даже меньше).