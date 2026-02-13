10 млрд долларов заработала Беларусь в 2025 году на экспорте продовольствия

Пока наши западные соседи инвестируют огромные средства в тотальную милитаризацию, Беларусь расставляет иные приоритеты. Речь об отрасли национальной экономики, которая за годы суверенитета превратилась во флагманскую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это об агропромышленном комплексе, который не только занимает весомую долю в экономике, но и определяет лицо Беларуси на зарубежных рынках. А если разобраться, развитие и поддержка АПК – это ведь тоже история про национальную безопасность, в данном случае безопасность продовольственную. Именно этим тезисом объясняется и то, что глава государства ситуацию в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания держит на личном контроле.

Причем системно и на всей дистанции нашего суверенного пути. А ведь сколько в середине нулевых было разговоров о том, что «не надо закапывать деньги в землю». И вот лучший аргумент в противовес сейчас – дивиденды, которые страна получает.

А многие из них, учитывая то, что стартовали фактически от края пропасти, сегодня можно озаглавить как «невозможное возможно». Итак, главная цифра минувшего года – более 11 миллионов тонн зерна – такой суммарный итог жатвы-2025.

Да, в начале этой работы майские заморозки заставили сельчан поволноваться, но, согласитесь, мы уже давно не называем Беларусь зоной рискованного земледелия. Технологии плюс дисциплина – вот залог высокого результата.

9 миллионов тонн молока – еще одна планка, которую взяли в 2025 году. А это, очевидно, в том числе результат масштабной модернизации молочно-товарных комплексов по всей стране. Ну и, конечно, огромных перерабатывающих мощностей, где «реки молока» – это необходимое сырье. А отсюда логично «вытекает» и еще одна рекордная цифра – 10 миллиардов долларов заработала страна в минувшем году на экспорте продовольствия. Вспомним, что на старте тысячелетия было меньше миллиарда – получается, рост более чем в 10 раз.

Но не только количественно высокие результаты, а еще и качественно новый подход в организации агропромышленного производства. Вот то, на что делаем ставку. Помогает в этом собственная техника. И здесь в минувшем году громкая премьера от МТЗ. Наш BELARUS самый мощный в мире. Под капотом – 542 лошадиные силы. У трактора огромные возможности для агрегатирования, а значит, и выполнения самых разных задач.

Большие перспективы видятся в роботизации. Свою разработку в конце минувшего года продемонстрировали Президенту в холдинге «Горизонт». Устройство пока не готово к массовому производству, но работа в этом направлении уже идет. Ну и в этом ряду, конечно, нельзя не назвать технологии «умного земледелия», которые пока точечно внедряются в отдельных хозяйствах, например, Витебской и Гродненской областей, но в текущей пятилетке станут республиканским трендом.