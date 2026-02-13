Внезапный визит Лукашенко! Какие выводы озвучил Президент по итогам работы на полигоне под Борисовом
Главнокомандующий внезапно приехал на общевойсковой полигон под Борисовом. Увидеть объективную картину в белорусской армии, реальное состояние войск, а также оценить профессиональные действия военнослужащих – вот главные цели внезапной проверки Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая проверка белорусской армии проходит не в первый раз, но особенность нынешней в масштабности ревизии, а также новых правилах, когда глава государства приводит в боевую готовность воинские части, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.
Главнокомандующему показали, в каких условиях живут бойцы и как выглядит индивидуальный тревожный чемоданчик.
– Это твой тревожный чемодан фактически?
– Да, каждого солдата.
– Он укомплектован? Тревога – берешь чемодан, офицер – свой чемодан, он – свой. И побежал.
– Сделали эксперимент на 120-й, сейчас все Вооруженные Силы. У каждого солдата металлический сейф-шкаф.
– Хорошо, у солдата все должно быть.
По пути на стрельбище много говорили о новациях в военном деле и о том, стоит ли за ними гнаться. Главнокомандующий непреклонен: ко всему нужно подходить с умом. Тренды трендами, но есть то, что подходит именно нам, и это проверено годами – смысла отказываться от этого нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо очень аккуратно, точечно, но главное – не отказываться от проверенных вещей, которые у них есть.
Кроме того, опыт войн показал: каким бы ни было вооружение, на поле боя боец должен быстро бежать и метко стрелять. Это залог выживаемости. За работой над меткостью сегодня и наблюдали. Сначала стрельба из гранатомета.
– Ну ты же уже оттренировался, знаешь, где мишени появятся?
– Никак нет.
– Ну тогда давай, стреляй. Действуй.
Из двух выстрелов в цель попал один. Второй поразил не саму движущуюся мишень, а, условно, живую силу противника. Нюанс: когда за процессом наблюдал Президент, стреляли военнослужащие первого периода службы, то есть те, которые в Вооруженных Силах с осени. То есть меньше чем полгода. От гранатометов – к автоматам. Здесь уже нагляднее.
Понятно, что стреляющие волнуются, возможно, оттого что-то получается не так, как хотелось бы. Есть и другие моменты, на которые обратил внимание Президент. Не из разряда «со стороны виднее», а из собственного опыта и логики.
Александр Лукашенко:
Вы зря настилы эти положили. Подробности.
И все же война – это не про комфорт, а про ужасные предлагаемые обстоятельства, потому важно сделать все, чтобы, оказавшись лицом к лицу с ней, защитники страны были полностью готовы выполнить задачу и сохранить себя. На данный момент оценка от первого лица такая.
Давайте говорить откровенно, радости немного – Лукашенко лично проверил боеготовность Вооруженных Сил. Читайте здесь.
Над полигоном туман и не собирался рассеиваться, хотя и госсекретарь, и министр обороны после отъезда Александра Лукашенко еще довольно долго ждали: а вдруг погода позволит увидеть стрельбу из БТРов. Но, увы, сплошное молоко – пришлось отложить, так что наблюдали за ходом занятий и анализировали оценку. К слову, параллельно главной – свою проверку проводит и Минобороны, задействуют и военнослужащих запаса.
Какой эффект получат Вооруженные Силы от внезапной проверки готовности? Ответил министр обороны.
Таким образом, экспертиза боеготовности белорусской армии продолжается и только набирает обороты. Сегодняшний внезапный визит Президента – это, согласитесь, дополнительный вызов. Визит Главнокомандующего в ходе проведения проверки был первым, впрочем, дистанционно о результатах проведения ее Александра Лукашенко информируют в круглосуточном режиме. Общие итоги Главнокомандующий обещал подвести лично и сделать это публично.
Подробности смотрите в видео.