Внезапный визит Лукашенко! Какие выводы озвучил Президент по итогам работы на полигоне под Борисовом

Главнокомандующий внезапно приехал на общевойсковой полигон под Борисовом. Увидеть объективную картину в белорусской армии, реальное состояние войск, а также оценить профессиональные действия военнослужащих – вот главные цели внезапной проверки Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая проверка белорусской армии проходит не в первый раз, но особенность нынешней в масштабности ревизии, а также новых правилах, когда глава государства приводит в боевую готовность воинские части, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб. Главнокомандующему показали, в каких условиях живут бойцы и как выглядит индивидуальный тревожный чемоданчик.

– Это твой тревожный чемодан фактически?

– Да, каждого солдата.

– Он укомплектован? Тревога – берешь чемодан, офицер – свой чемодан, он – свой. И побежал.

– Сделали эксперимент на 120-й, сейчас все Вооруженные Силы. У каждого солдата металлический сейф-шкаф.

– Хорошо, у солдата все должно быть. По пути на стрельбище много говорили о новациях в военном деле и о том, стоит ли за ними гнаться. Главнокомандующий непреклонен: ко всему нужно подходить с умом. Тренды трендами, но есть то, что подходит именно нам, и это проверено годами – смысла отказываться от этого нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо очень аккуратно, точечно, но главное – не отказываться от проверенных вещей, которые у них есть. Кроме того, опыт войн показал: каким бы ни было вооружение, на поле боя боец должен быстро бежать и метко стрелять. Это залог выживаемости. За работой над меткостью сегодня и наблюдали. Сначала стрельба из гранатомета.

– Ну ты же уже оттренировался, знаешь, где мишени появятся?

– Никак нет.

– Ну тогда давай, стреляй. Действуй. Из двух выстрелов в цель попал один. Второй поразил не саму движущуюся мишень, а, условно, живую силу противника. Нюанс: когда за процессом наблюдал Президент, стреляли военнослужащие первого периода службы, то есть те, которые в Вооруженных Силах с осени. То есть меньше чем полгода. От гранатометов – к автоматам. Здесь уже нагляднее.

Понятно, что стреляющие волнуются, возможно, оттого что-то получается не так, как хотелось бы. Есть и другие моменты, на которые обратил внимание Президент. Не из разряда «со стороны виднее», а из собственного опыта и логики.

Александр Лукашенко:

Вы зря настилы эти положили. Подробности. И все же война – это не про комфорт, а про ужасные предлагаемые обстоятельства, потому важно сделать все, чтобы, оказавшись лицом к лицу с ней, защитники страны были полностью готовы выполнить задачу и сохранить себя. На данный момент оценка от первого лица такая. Давайте говорить откровенно, радости немного – Лукашенко лично проверил боеготовность Вооруженных Сил. Читайте здесь.

