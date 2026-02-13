Лауреатов звания «Человек года Витебщины – 2025» чествовали в Витебске

Сплав потенциала, прорывных решений и участия бизнеса позволит Витебской области заиграть новыми красками. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко на церемонии чествования лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины – 2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний год для региона должен стать прорывным. Президент перед Витебской областью поставил масштабные задачи. Особое внимание промышленному комплексу, модернизации сельского хозяйства, поиску новых точек роста в экономике, а также развитию туризма. Достичь результатов возможно только благодаря труду людей. Лучшим представителям различных сфер вручили почетные знаки и дипломы. В списке 53 человека. Это профессионалы своего дела, которые внесли весомый вклад в развитие региона. Среди награжденных инженеры-конструкторы, трактористы, водители, врачи, педагоги и журналисты.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области:

Перед Витебской областью стоят серьезные задачи, которые поставлены главой государства. Витебщина должна заиграть новыми красками. Здесь есть для этого все. Нужны прорывные идеи в сельском хозяйстве, в промышленности, более активно задействовать бизнес, чтобы жизнь стала совершенно другой. Конечно же, не хватает еще дисциплины, организации. В этом нужно прибавиться. Задачи поставлены. Виктор Москалев, заместитель директора Березинского биосферного заповедника:

Награда за ту работу, которую мы делали в течение 2025 года. Центральная усадьба-заповедник преобразилась, мы сделали «деревню будущего», это деревня Домжерицы. И все люди, которые туда приезжают, видят результат этой работы.

Светлана Цалпан, оператор сельхозпредприятия «Соколовщина»:

Эту награду дали не только мне, но и получили мои коллеги, которые вместе со мной работают. Они заслужили это. Очень приятно, что ценят, уважают и дали такую возможность побывать здесь, получить награду.