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Лауреатов звания «Человек года Витебщины – 2025» чествовали в Витебске

13 февраля 2026 17:09
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Сплав потенциала, прорывных решений и участия бизнеса позволит Витебской области заиграть новыми красками. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко на церемонии чествования лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины – 2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лауреатов звания «Человек года Витебщины – 2025» чествовали в Витебске-2

Нынешний год для региона должен стать прорывным. Президент перед Витебской областью поставил масштабные задачи. Особое внимание промышленному комплексу, модернизации сельского хозяйства, поиску новых точек роста в экономике, а также развитию туризма. 

Достичь результатов возможно только благодаря труду людей. Лучшим представителям различных сфер вручили почетные знаки и дипломы. В списке 53 человека. Это профессионалы своего дела, которые внесли весомый вклад в развитие региона. Среди награжденных инженеры-конструкторы, трактористы, водители, врачи, педагоги и журналисты.

Лауреатов звания «Человек года Витебщины – 2025» чествовали в Витебске-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области:
Перед Витебской областью стоят серьезные задачи, которые поставлены главой государства. Витебщина должна заиграть новыми красками. Здесь есть для этого все. Нужны прорывные идеи в сельском хозяйстве, в промышленности, более активно задействовать бизнес, чтобы жизнь стала совершенно другой. Конечно же, не хватает еще дисциплины, организации. В этом нужно прибавиться. Задачи поставлены.

Виктор Москалев, заместитель директора Березинского биосферного заповедника:
Награда за ту работу, которую мы делали в течение 2025 года. Центральная усадьба-заповедник преобразилась, мы сделали «деревню будущего», это деревня Домжерицы. И все люди, которые туда приезжают, видят результат этой работы.

Лауреатов звания «Человек года Витебщины – 2025» чествовали в Витебске-6

Светлана Цалпан, оператор сельхозпредприятия «Соколовщина»:
Эту награду дали не только мне, но и получили мои коллеги, которые вместе со мной работают. Они заслужили это. Очень приятно, что ценят, уважают и дали такую возможность побывать здесь, получить награду.

Лауреатов звания «Человек года Витебщины – 2025» чествовали в Витебске-8

Церемония чествования лауреатов в Витебске прошла уже в 17-й раз. За это время ее обладателями стали более 1 200 человек. И каждый год открываются новые имена, новые профессионалы, готовые трудиться на благо своей области и страны.

# Игорь Сергеенко # Государственная политика

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