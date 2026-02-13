Прямой эфир

Мощные залпы и грохот взрывов – как проходит проверка обороноспособности белорусской армии?

13 февраля 2026 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В продолжение тезиса о масштабности и широте географии нынешней внезапной проверки Вооруженных сил. Боевые задачи белорусские военнослужащие выполняют сразу в нескольких локациях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем этот экзамен максимально комплексный. Так, 13 февраля в военных частях оценивали навыки владения оружием, причем всех видов – от пистолета Макарова до танка и техники артиллерии. Выполнение задач усложнили туман и сырость. Но это, по словам военных, плюс, и не только погодный. 

«В яблочко» – репортаж Галины Буро.

Мощные залпы и грохот взрывов – как проходит проверка обороноспособности белорусской армии?-2

Мощными залпами работает артиллерийская «Гвоздика». До объекта 5,5 километра. Координаты от оператора БЛА. Команда «Огонь!» и огненный цветок летит к условному противнику. Цель поражена. 

Мощные залпы и грохот взрывов – как проходит проверка обороноспособности белорусской армии?-4

Контрольные стрельбы – военные 11-й отдельной мехбригады проходят проверку боеготовности

Контрольная стрельба из всех видов оружия в рамках проверки боеготовности у личного состава 11-й механизированной бригады. Пока боевые машины пехоты на расстоянии более километра ударно выбивают танцующие мишени, на соседнем стрельбище личный состав экзаменуется в индивидуальных зачетах. 

Мощные залпы и грохот взрывов – как проходит проверка обороноспособности белорусской армии?-6

Автоматы, пулеметы, гранатометы – стрельба на меткость в режиме ограниченного времени. Автоматчикам 8 патронов на поражение трех мишеней – до них 350 метров. На каждый выстрел считаные секунды. Без скидки по гендерному фактору. На поле боя все равны. 

Мощные залпы и грохот взрывов – как проходит проверка обороноспособности белорусской армии?-8

Военнослужащая 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады: 
Служу уже шестой год, задачи выполняю в плановом порядке. Мы можем выполнять те же функции, что и мужчины. Даже лучше. Стреляла из FAMAE , из АК-74. Оценка – отлично.

Мощные залпы и грохот взрывов – как проходит проверка обороноспособности белорусской армии?-10

Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады: 
Все уже привыкли, что холодно. Зима же. Мотивирует только одно – чтобы улучшить свою боевую подготовку, чтобы в случае чего защитить Родину.

Качество стрельбы – ключевое. На вооружении бригады современные помощники. 

Мощные залпы и грохот взрывов – как проходит проверка обороноспособности белорусской армии?-12

Галина Буро, корреспондент:
Военные используют прицелы белорусского производства. Они устанавливаются на автоматы и пулеметы и позволяют быстрее обнаружить противника. То есть дают более качественное изображение, а это, конечно же, повышает прицельность стрельбы. 

Мощные залпы и грохот взрывов – как проходит проверка обороноспособности белорусской армии?-14

В последние годы нормативы стрельбы в армии усложнились – учтен опыт современных вооруженных конфликтов. Занятия чаще, мишени – сложнее. Настало время оценить эффект. 

Подробнее смотрите в видео.

# Галина Буро # Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Армия способна воевать: Президенту доложили, как проходит первый этап внезапной проверки ВС
13 февраля 2026 16:42

Армия способна воевать: Президенту доложили, как проходит первый этап внезапной проверки ВС

План мероприятий – о инициативах в Год белорусской женщины рассказала депутат Мингорсовета
13 февраля 2026 14:49

План мероприятий – о инициативах в Год белорусской женщины рассказала депутат Мингорсовета

Сталинский ампир – о символах белорусской столицы поговорили с депутатом Мингорсовета
13 февраля 2026 14:33

Сталинский ампир – о символах белорусской столицы поговорили с депутатом Мингорсовета