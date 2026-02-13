Мощные залпы и грохот взрывов – как проходит проверка обороноспособности белорусской армии?
В продолжение тезиса о масштабности и широте географии нынешней внезапной проверки Вооруженных сил. Боевые задачи белорусские военнослужащие выполняют сразу в нескольких локациях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем этот экзамен максимально комплексный. Так, 13 февраля в военных частях оценивали навыки владения оружием, причем всех видов – от пистолета Макарова до танка и техники артиллерии. Выполнение задач усложнили туман и сырость. Но это, по словам военных, плюс, и не только погодный.
«В яблочко» – репортаж Галины Буро.
Мощными залпами работает артиллерийская «Гвоздика». До объекта 5,5 километра. Координаты от оператора БЛА. Команда «Огонь!» и огненный цветок летит к условному противнику. Цель поражена.
Контрольные стрельбы – военные 11-й отдельной мехбригады проходят проверку боеготовности
Контрольная стрельба из всех видов оружия в рамках проверки боеготовности у личного состава 11-й механизированной бригады. Пока боевые машины пехоты на расстоянии более километра ударно выбивают танцующие мишени, на соседнем стрельбище личный состав экзаменуется в индивидуальных зачетах.
Автоматы, пулеметы, гранатометы – стрельба на меткость в режиме ограниченного времени. Автоматчикам 8 патронов на поражение трех мишеней – до них 350 метров. На каждый выстрел считаные секунды. Без скидки по гендерному фактору. На поле боя все равны.
Военнослужащая 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Служу уже шестой год, задачи выполняю в плановом порядке. Мы можем выполнять те же функции, что и мужчины. Даже лучше. Стреляла из FAMAE , из АК-74. Оценка – отлично.
Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Все уже привыкли, что холодно. Зима же. Мотивирует только одно – чтобы улучшить свою боевую подготовку, чтобы в случае чего защитить Родину.
Качество стрельбы – ключевое. На вооружении бригады современные помощники.
Галина Буро, корреспондент:
Военные используют прицелы белорусского производства. Они устанавливаются на автоматы и пулеметы и позволяют быстрее обнаружить противника. То есть дают более качественное изображение, а это, конечно же, повышает прицельность стрельбы.
В последние годы нормативы стрельбы в армии усложнились – учтен опыт современных вооруженных конфликтов. Занятия чаще, мишени – сложнее. Настало время оценить эффект.
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