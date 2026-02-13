Мощные залпы и грохот взрывов – как проходит проверка обороноспособности белорусской армии?

В продолжение тезиса о масштабности и широте географии нынешней внезапной проверки Вооруженных сил. Боевые задачи белорусские военнослужащие выполняют сразу в нескольких локациях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем этот экзамен максимально комплексный. Так, 13 февраля в военных частях оценивали навыки владения оружием, причем всех видов – от пистолета Макарова до танка и техники артиллерии. Выполнение задач усложнили туман и сырость. Но это, по словам военных, плюс, и не только погодный.