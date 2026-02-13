Форум «Женский взгляд: лидерство без границ» прошёл в БГУИЯ

Достойно служат Родине белорусские женщины. Они умело совмещают разные роли: могут быть лидером, а еще любящей матерью и женой. Особенно приятно говорить о представительницах прекрасного пола в Год белорусской женщины. Как быть в тренде, расти профессионально, а еще на какую поддержку государства могут рассчитывать молодые специалисты? Это лишь часть вопросов, которые обсуждали 13 февраля в Белорусском государственном университете иностранных языков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум «Женский взгляд: лидерство без границ» собрал самых ярких представительниц различных сфер. Женщины-руководители поделились личными историями и практиками, которые доказывают: строить успешную карьеру и создавать крепкую семью – не просто можно, а даже нужно.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Мы сегодня в Год белорусской женщины проводим первое такое мероприятие, чтобы сказать, что семья и рождение детей – это ни в коем случае не препятствие для карьерного роста, а наоборот, когда у тебя есть семья, когда у тебя есть обязанности, ты умеешь правильно распределить свое время, тогда можно и диссертации защищать, и карьерный рост строить. В нашей стране для женщины созданы все необходимые условия, чтобы могли и карьеру строить, и рожать детей. Символично, что площадкой для проведения форума стал Белорусский государственный университет иностранных языков – один из самых «женских» вузов страны.