Форум «Женский взгляд: лидерство без границ» прошёл в БГУИЯ
Достойно служат Родине белорусские женщины. Они умело совмещают разные роли: могут быть лидером, а еще любящей матерью и женой. Особенно приятно говорить о представительницах прекрасного пола в Год белорусской женщины. Как быть в тренде, расти профессионально, а еще на какую поддержку государства могут рассчитывать молодые специалисты? Это лишь часть вопросов, которые обсуждали 13 февраля в Белорусском государственном университете иностранных языков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум «Женский взгляд: лидерство без границ» собрал самых ярких представительниц различных сфер. Женщины-руководители поделились личными историями и практиками, которые доказывают: строить успешную карьеру и создавать крепкую семью – не просто можно, а даже нужно.
Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Мы сегодня в Год белорусской женщины проводим первое такое мероприятие, чтобы сказать, что семья и рождение детей – это ни в коем случае не препятствие для карьерного роста, а наоборот, когда у тебя есть семья, когда у тебя есть обязанности, ты умеешь правильно распределить свое время, тогда можно и диссертации защищать, и карьерный рост строить.
В нашей стране для женщины созданы все необходимые условия, чтобы могли и карьеру строить, и рожать детей.
Символично, что площадкой для проведения форума стал Белорусский государственный университет иностранных языков – один из самых «женских» вузов страны.
Наталья Лаптева, ректор Белорусского государственного университета иностранных языков:
Наш университет становится площадкой для такого форума, где мы смотрим на женщину-лидера. И в нашем университете есть проект, где мы смотрим на женщину с позиции ее участия в научном образовании. В частности, это Белорусско-китайский женский форум, который в этом году пройдет уже в третий раз. Наш первый опыт показал, что на площадке этого форума встречаются женщины разных поколений.
Этот форум – лишь один из запланированных в стране в Год белорусской женщины. Чтобы у каждой представительницы прекрасного пола была возможность заявить о себе, обсудить проблемы и поделиться опытом.