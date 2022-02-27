Молодые мамы делают выбор, от которого зависит будущее их ребёнка. Какой им важно видеть Беларусь?

Новости Беларуси. Марина Медведева в ожидании чуда, сейчас она в декретном отпуске и готовится к самому ответственному моменту в жизни. Каждый день приносит новые заботы. Впереди – выбор коляски, кроватки и распашонок. От новых приятных хлопот голова кругом. Чтобы все успеть, будущая мама ведет специальный список дел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Недавно в нем появился еще один обязательный пункт – проголосовать досрочно. До участка рукой подать, впрочем, вся инфраструктура в этом молодом микрорайоне, где семья купила квартиру, продумана так, чтобы жить молодым семьям было комфортно.

Марина Медведева, жительница Могилева:

Очень довольны, что есть детская площадка для малыша, есть где погуля, есть где порезвиться. Для взрослых есть и тренажеры, сбросить лишние жиры. Район очень хороший, деток много. Уже сейчас будущая мама прикидывает, что для полного счастья в этом районе не хватает школы. Чтобы мечты становились реальностью, Марина спешит выполнить свой гражданский долг.

Марина Медведева:

Это гражданская позиция каждого гражданина Республики Беларусь – отдать свой голос, проголосовать за процветающую Беларусь, это важно для наших деток, я как будущая мама – готовлюсь к рождению малыша – все-таки за процветание, за то, чтобы моему ребенку было комфортно жить в спокойной, процветающей стране.

Смотрю на него, и непонятно, на кого больше похож, на меня или на папу. Большой-большой вопрос. Наверное, на обоих. Пока малыш спит, новоиспеченная мамочка собирает сумки. Уже сегодня могилевчанка Виктория Левшукова отправится домой. До выписки остались считаные часы, телефон разрывается от звонков, маму ждет праздничный ужин, а после на семейном совете для первенца выберут имя. Всего несколько минут назад в новом статусе – мама – Виктория сделала выбор, от которого зависит будущее ее ребенка. Она стала мамой за три дня до референдума. Вот что рассказала девушка, которая проголосовала прямо в роддоме.