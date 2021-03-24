«Чтобы наш народ был сплочён и един». Минчанка рассказала, чего хотят белорусы, выходя на пикеты к Генконсульствам

Новости Беларуси. Беларусь не нуждается в сторонних советниках. Белорусы 24 марта пикетируют дипмиссии Польши и Литвы с требованием не вмешиваться во внутренние дела нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, жители Бреста пришли к зданию польского Генконсульства, чтобы выразить свою позицию в отношении героизации военных преступников. Общественность всколыхнула скандальная история с брестской школой. Не допустить нового геноцида – с такими лозунгами на плакатах брестчане пикетировали Генконсульство Польши.

«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны

Свое мнение выразили сегодня и в Гродно, у Генерального консульства Литвы. Люди возмущены политикой соседней страны, которая пытается диктовать экономические и политические сценарии. Гродненцы пришли с плакатами и государственными флагами, чтобы показать, что только белорусы будут хозяевами на своей земле.