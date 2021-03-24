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«Чтобы наш народ был сплочён и един». Минчанка рассказала, чего хотят белорусы, выходя на пикеты к Генконсульствам

24 марта 2021 15:07
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Новости Беларуси. Беларусь не нуждается в сторонних советниках. Белорусы 24 марта пикетируют дипмиссии Польши и Литвы с требованием не вмешиваться во внутренние дела нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Чтобы наш народ был сплочён и един». Минчанка рассказала, чего хотят белорусы, выходя на пикеты к Генконсульствам-1

Так, жители Бреста пришли к зданию польского Генконсульства, чтобы выразить свою позицию в отношении героизации военных преступников. Общественность всколыхнула скандальная история с брестской школой. Не допустить нового геноцида – с такими лозунгами на плакатах брестчане пикетировали Генконсульство Польши.  

«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны

Свое мнение выразили сегодня и в Гродно, у Генерального консульства Литвы. Люди возмущены политикой соседней страны, которая пытается диктовать экономические и политические сценарии. Гродненцы пришли с плакатами и государственными флагами, чтобы показать, что только белорусы будут хозяевами на своей земле.    

«Чтобы наш народ был сплочён и един». Минчанка рассказала, чего хотят белорусы, выходя на пикеты к Генконсульствам-4

Жители Минска также высказывали свою точку зрения. Позиция тех, кто сегодня собрался у посольств иностранных государств, однозначна: Беларусь не должна и не будет жить по чужой указке.  

«Чтобы наш народ был сплочён и един». Минчанка рассказала, чего хотят белорусы, выходя на пикеты к Генконсульствам-7

На самом деле нужно выходить на такие акции, потому что все мы с вами видим, как другие государства вмешиваются в нашу политику, диктуют, как нам жить и что нам делать. Поэтому мы сегодня здесь – чтобы этого не допускать, чтобы наш народ был сплочен и един.  

Напомним, 23 марта пикеты белорусов прошли у посольств США и Украины.  

«Чтобы наш народ был сплочён и един». Минчанка рассказала, чего хотят белорусы, выходя на пикеты к Генконсульствам-10

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# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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